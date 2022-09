Camilo revela el motivo por el que casi lo echan de su propio concierto

Te interesa Camilo y Evaluna revelan cuándo y cómo mostrarán el rostro de su hija Índigo

Las medidas de seguridad son fundamentales en cualquier concierto y todo el mundo sabe esto. Sin embargo, parece ser que en el último show de Camilo, se excedieron y el artista casi es expulsado.

A través de la stories de Instagram, el colombiano ha revelado los motivos por los que casi lo echan de su propio concierto y ha dejado a todos sus fans con la boca abierta: "Me acaba de pasar algo fantástico que tiene que ser contado", ha comenzado relatando.

"Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad de Orlando y me dice en inglés '¿donde está tu escarapela?' y le contesto 'no tengo' y ahí me dice ' tu no puedes estar aquí'", ha contado el intérprete de Pegao.

En ese momento, la única opción que le quedó a Camilo fue hacerle ver al de seguridad que él era el cantante, aunque este no llegó a creerlo. Ante esto, solo pudo avisar a otra persona de producción que tuvo que "rescatarlo".

El cantante ha desvelado esta anécdota entre risas, ya que es el tono habitual del artista.

Camilo acaba de estrenar su disco 'De adentro pa fuera'

Camilo se encuentra en plena promoción de su tercer disco de estudio, De adentro pa fuera.

Se trata de un álbum muy personal e íntimo en el que el artista colombiano se desnuda emocionalmente y habla sin ningún complejo de su relación con Evaluna y del nacimiento de su hija Índigo. "Es una bitácora de las cosas valiosas que están dentro de mí y salen para afuera para compartirlo", apuntó el artista sobre este trabajo.

Con sus 11 canciones, de las cuales seis son colaboraciones, Camilo busca celebrar un nuevo capítulo en su historia y explorar todos los rincones de esa diversidad interna que posee y comparte genuinamente con La Tribu.

“Me gustaría que los oyentes se lleven de este álbum puertas hacia nuevas habitaciones de las personas que son y a su sensibilidad. Hay veces que no estamos seguros de estar capacitados para ciertas emociones y solo necesitamos una llave que abra la puerta a ese nuevo sentir. A veces esas llaves son canciones y me gusta pensar que las mías puedan acompañar a La Tribu a esos nuevos lugares,” dijo Camilo.