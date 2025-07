La canción 'Échame la culpa' de Marlena, en cuatro datos curiosos

Marlenaestrenó su canción Échame la culpa el 31 de marzo 2025 y, aunque de primeras podría no parecer un tema especial, la canción tiene una bonita historia detrás tanto personal como profesional.

Así nos contaron Ana Legazpi y Carolina Moyano en el Local de Ensayo Europa FM, donde las artistas se abrieron en canal y tocaron esta y muchas más canciones en acústico, con sus fans más acérrimos a tan solo unos centímetros de ellas.

Te contamos las curiosidades que rondan alrededor de Échame la culpa, de Marlena.

1. La canción que marca una nueva era

Si por algo se caracteriza Marlena es por cantarle sin reparos al desamor, pero Échame la culpa es una canción de enamoramiento. De hecho, supone un cambio en la discografía del dúo.

Así lo contó Ana Legazpi: "Es de una nueva era para mí personalmente y para Marlena, porque habla del amor. Siempre hemos hablado del desamor, canciones tristes y de rabia". La cantante explicó que, a nivel personal, le cambió la visión con la llegada de alguien especial, y así lo reflejó en Échame la culpa.

2. Dedicada a la fan de la que se enamoró Ana Legazpi

La vocalista de Marlena dejó claro que Échame la culpa está inspirada en su pareja actual. Pero lo más curioso es cómo conoció a esta chica: "A esta persona la conocí en el público en una islita de Canarias. Es lo más bonito que me ha pasado en la vida".

"Tuvimos una conexión, y pensé: 'No sé hasta dónde me va a llevar esto, pero creo que va a llegar a algún lado'", añadió la cantante, quien siente que por esa persona puede "hacer hasta un disco". De momento le ha dedicado Échame la culpa, tema del que está muy orgullosa.

3. Posible primer single de su próximo álbum

Aunque no han confirmado nada, las Marlena han marcado un antes y después con Échame la culpa, y han dejado claro que es el inicio de una nueva etapa musical.

Ante la idea de volver a hacer un disco de desamor, las artistas descartaron esta idea en Local de Ensayo Europa FM, y Carolina Moyano dejó caer la idea de hacer un álbum completo con el concepto del amor en su máxima plenitud: el enamoramiento. "Ya dirá la vida", dejó en el aire la vocalista.

4. El mensaje de 'Échame la culpa'

Aunque en un principio por el nombre puede parecer una canción de rabia y despecho, es todo lo contrario, y para despejar cualquier duda al respecto, Ana Legazpi contó en Local de Ensayo Europa FM el significado de la letra: "Habla un poco de eso: Échame la culpa de todo lo bueno que te puedo dar, porque sé que tengo mucho amor dentro. Lo he descubierto con otras relaciones, pero no se me ha permitido echarlo".