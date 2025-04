Marlena le canta al amor incondicional en 'pies sin plomo', su nuevo sencillo

Mientras continúa su gira A Pleno Pulmón, Marlena estrena su nuevo sencillo pies sin plomo, un tema pop rock con tintes electrónicos donde Allnightproducer vuelve a firmar la producción, como ya hizo en canciones previas del dúo como Gitana, Me Sabe Mal o te vas a inventar.

Con pies sin plomo, Marlena canta sobre el amor apasionado e incondicional: "Ando con pies sin plomo / Desde el mismo día en que te conocí / Ten cuidadito con la boca del lobo / Eso me dice el que no sabe de ti / No, no, por ti lo apuesto todo", canta el dúo en la primera estrofa.

Así, el estribillo apuesta por la batería y la guitarra para rendir homenaje al baile como la mayor muestra de amor: "Y bailamos hasta no poder más / Y le gritamos a tus dudas y el azar / Que aquí no hay balas perdidas / Dispárame a sangre fría", dice.

Esta nueva composición sonará con fuerza a lo largo de los conciertos de Marlena este 2025, ya que forman parte del cartel de algunos de los festivales más destacados del panorama nacional, como Polar Sound, Interestelar, Sonorica, Boombastic, Festival de les Arts, O Son do Camiño o Idilic Festival.

Letra de 'pies sin plomo', de Marlena

Ando con pies sin plomo

Desde el mismo día en que te conocí

Ten cuidadito con la boca del lobo

Eso me dice el que no sabe de ti

No, no, por ti lo apuesto todo

Que hasta mis noches hablan solo de ti

Saltarte el protocolo

Y que la gente nos vea por ahí

-

Pero mi causa es tu cama y mi cama es donde tú estás

Artillería en la cama y sin tregua

-

Y bailamos hasta no poder más

Y le gritamos a tus dudas y el azar

Que aquí no hay balas perdidas

Dispárame a sangre fría

Y bailé con tu locura universal

Frente al espejo una caricia y algún vals

Porque lo nuestro no es un típico, es tan atípico

Que no lo vi venir

Por eso voy con pies sin plomo

Con pies sin plomo, con pies sin plomo

-

Se te ha girado todo

Lo que supuestamente era coherente cambió de repente

Encontrarás el modo de que te sude lo que diga la gente

Y tus ganas de verme le ganen a todo

-

Pero mi causa es tu cama y mi cama es donde tú estás

Artillería en la cama y sin tregua

-

Y bailamos hasta no poder más

Y le gritamos a tus dudas y el azar

Que aquí no hay balas perdidas

Dispárame a sangre fría

Y bailé con tu locura universal

Frente al espejo una caricia y algún vals

Porque lo nuestro no es un típico, es tan atípico

Que no lo vi venir

-

Por eso voy con pies sin plomo

Por eso voy con pies sin plomo

Por eso voy con pies sin plomo

Por ti

Y bailé con tu locura universal

Frente al espejo una caricia y algún vals

Porque lo nuestro no es un típico, es tan atípico

Que no lo vi venir

-

Y bailamos hasta no poder más

Y le gritamos a tus dudas y el azar

Que aquí no hay balas perdidas

Dispárame a sangre fría

Y bailé con tu locura universal

Frente al espejo una caricia y algún vals

Porque lo nuestro no es un típico, es tan atípico

Que no lo vi venir

Por eso voy con pies sin plomo