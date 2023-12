Las canciones que Aitana le ha dedicado a Sebastián Yatra: de 'Los Ángeles' a 'The Killers'

Los artistas se inspiran en sus vidas para componer canciones, ya sean temas buenos o malos, y el amor suele ser uno de ellos. Las mariposillas que se sienten en el estómago cuando conoces a alguien, la estabilidad al saber que tu pareja te quiere, el hartazgo de la rutina o la tristeza cuando te dejan...

Aitana y Sebastián Yatra han estado juntos durante este año, aunque recientemente han roto. No se saben los motivos e igual hay que esperar a que alguno de los dos saque nueva música para descubrirlo. El último disco de la catalana -Alpha- trata precisamente la separación con Miguel Bernardeau y los primeros meses con el colombiano.

¿Qué decían las canciones que ella le dedicó a él en el álbum? ¡Las analizamos una a una!

Los Ángeles

Los Ángeles fue una de las primeras canciones de Alpha en salir -tras En el coche y Formentera- y en ella se habla de una pareja que mantiene una relación en secreto porque saben que no está bien.

Solo con el nombre, ya tenemos una pista porque Sebastián tiene una casa en la ciudad estadounidense y ellos pasaron varias semanas allí. Si seguimos la letra de cerca, no sería descabellado pensar que va sobre ellos.

'Mientras no sabían / Yo te besaba a escondidas / Eso nadie te lo hacía / Me buscabas, me comías / Pero fue culpa de Adán / Cuando Eva se perdía / Y otra manzana mordía / Nuestros labios se miran'.

The Killers

En The Killers, Aitana habla del triángulo amoroso con Yatra y Bernardeau. La primera pista está en el título porque en verano de 2022 fueron juntos al concierto de The Killers en el Mad Cool. En la canción, cuenta la historia de cómo se enamora de una persona mientras está con otra.

A veces intento ocultar lo inevitable / pero no puedo más, / no sé por qué será / que este sentimiento no me da culpabilidad, / aquella carta que recibiste mía no valdrá de nada / si yo me voy con él y no me quedo contigo.

Nos muestra que dudó mucho sobre romper con Miguel porque llevaban juntos cuatro años, pero hay que seguir al corazón y se decantó por Sebas.

Luna

En Luna, hace un repaso por toda la historia con Yatra. Se enamoró de él cuando menos lo esperaba y se convirtió en su persona favorita (Y te encontré / Cuando no lo esperé). El amor los cegó y ya no eran capaces de ver nada que no fuera a ellos mismos (Tú, mi luna llena eres tú / Como apareces, eres tú / Y las estrellas se molestan / Me miras más que a ellas).

Las dudas

Aitana y Sebastián trabajaron juntos en la canción Las dudas en 2022 y podríamos decir que fue toda una declaración de intenciones porque habla de dos personas que se quieren pero no pueden estar saliendo por la distancia. Recordemos que ella vivía en Madrid y él en Miami.

Lo que duele esta distancia por una decisión / Que no es tuya y que no es mía, pero sí de los dos

Ella se pregunta que ocurriría si lo deja todo para irse con esa persona, aunque tiene miedo por lo que pueda suceder: 'Entiendo que te confundas, no tiene mucho sentido / Dejar algo que es seguro por algo incierto conmigo / No quiero hacerte decidir, pero es jodido / Me rompería el corazón quedarnos de amigos'.

Ellos mismos contaron todo a través de su música.