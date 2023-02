La carrera de relevos de Laura Pausini por sus 30 años en la música: tres conciertos en Nueva York, Madrid y Milán en solo 24 horas

Dos continentes, tres ciudades y 30 canciones en cinco idiomas diferentes en solo 24 horas. Laura Pausini no solo celebra sus 30 años de carrera musical con tres conciertos únicos, sino que lo hace en una fecha muy especial. La más importante de su trayectoria.

El calendario marcaba el 27 de febrero de 1993 cuando Laura Pausini ganaba el Festival de San Remo en Italia. La canción La Soledad -que escribió durante su primer desengaño amoroso- le valió a aquella joven de 18 años para conseguir un título que Mejor Nuevo Artista, un reconocimiento que ya va camino de ser vitalicio. Porque artista se nace, y Pausini será artista el resto de su vida.

Incombustible, un animal escénico capaz de llevar a cabo una auténtica carrera de relevos para dar las gracias a sus seguidores por caminar a su lado.

"Vosotros me elegisteis a mí, vosotros llegasteis a mi vida y lo revolucionasteis todo. En las primeras filas conozco muchos ojos y sé que habéis hecho muchas locuras para estar conmigo, así que esta vez he querido hacer yo una locura", decía en su concierto en el Teatro Príncipe Pío de Madrid, un encuentro que Europa FM ha vivido en primera persona.

La Sala Apolo de Nueva York fue la primera parada del periplo musical. Allí repasó las canciones más importantes de sus primeros 10 años en la música: La Solitudine, Non c'e, Strani Amore, Gente, Incancellabile, Le Cose que Vivi, Un' Emergenza D'Amore, In Assenza Di Te y Tra te e il mare. Se bajó del escenario y se subió al avión para cruzar el charco con todo su equipo y continuar el trayecto.

En Madrid quedaba demostrado pocas horas después que Pausini tiene alma española. "Aquí me siento libre para decir malas palabras y gritar cosas un poco locas. Amo ser italiana y amo serlo aquí. Os amo como si fuese española", dijo durante el show, donde reveló además cómo empezaron sus lecciones para aprender el idioma: con la televisión y las revistas de "chisme".

Era el turno de repasar la segunda década de su discografía. Cantó Volveré junto a ti, Surrender, Escucha Atento, Viveme, Como si No Nos hubiéramos amado, Yo Canto, En Cambio No, Primavera Anticipada y Con la Música en la Radio.

Entre canción y canción tuvo tiempo para hablar y agradecer. Cercana, atenta, improvisando palabras de amor para sus fans. "Estando aquí parece que nos tocamos, encuentro mi voz en vuestros labios. Me flipa esta cosa, me siento como si hiciese el amor", decía antes de soltar una gran reflexión personal: "me habéis enseñado a ser libre y entender que nuestra mente es como un paracaídas, solo importa si lo abres".

En Milán se vivió el último colofón poco antes de que el reloj marcase el final del segundo 27 de febrero más especial de la carrera de Laura Pausini. En el Teatro Carcano sonaron Benvenuto, Non Ho Mai Smesso, Limpido, Latro Destro del Cuore, Simili, Non è Detto, Frasi a Metà, Io Sì (Seen) y Scatola.

"Cuando comenzó mi carrera todos me consideraban una vecina, hermana, novia o prima. Pasan los años me doy cuenta que juntos somos una familia, una familia real. Conozco muchas historias de algunos de vosotros y esta es una familia que lucha por amarse, que busca amor, que arriesga por amor y quieren vivirlo sin ninguno miedo", exclamó la artista, que no solo dio voz a sus canciones más significativas. Con el traje de Emporio Armani que lució en estos tres shows homenajeaba el vestuario de aquella noche en San Remo.

Laura Pausini volvió a su Italia natal no solo para recordar de dónde viene, sino también saber a dónde se dirige. Tiene claro que todavía le queda mucho camino por recorrer y sabe que no estará sola en su nuevo recorrido.

"Esto para mi es vivir y tener miedo. Amo tener miedo por la curiosidad. Necesito sentirme viva, necesito correr. En 30 años he hecho de todo pero mi vida no ha terminado aquí", terminaba diciendo en Madrid antes de regalar a los presentes un fragmento inédito de su próxima canción.

Con Un Buon Inizio (Un buen inicio abre una nueva etapa musical, que a todas luces llegará acompañada de la primera nueva gira de sus próximos 30 años sobre los escenarios. Porque Pausini no se bajará de ellos mientras queden personas que disfruten de su voz y su talento. Pausini solo hay una.