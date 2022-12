Cartel y precios de entradas del Mad Cool 2023: Lizzo, Robbie Williams, Lil Nas y Red Hot Chili Peppers, entre los confirmados

El Festival Mad Cool ha dado a conocer los primeros artistas confirmados para su edición de 2023. Todavía quedan dos grandes normbres por conocer para el festival musical por excelencia de Madrid. Como cada año, el evento tendrá a lugar a principios del mes de julio, en concreto entre los días 6 y 8.

Los californianos Red Hot Chili Peppers son uno de los primeros headliners confirmados, inclasificables y únicos, continúan atravesando las barreras musicales. Este año celebran su 40 aniversario sobre los escenarios.

The Black Keys, serán otros de los protagonistas de esta edición, riffs afilados e himnos que funden a la perfección el rock y el blues, una de esas bandas que hay que ver al menos una vez en la vida. Otra de las sorpresas del line-up viene de la mano de Robbie Williams, haciendo una de las paradas de su XXV tour en Mad Cool Festival.

La estadounidense Lizzo confirma la que será su primera actuación en Madrid, prometiendo grandes dosis de ritmos pegadizos y hits como Juice o About Danm Time. También se incorporan al nuevo line-up nombres tan relevantes en la escena actual como Sam Smith, Machine Gun Kelly (en su primer concierto en Madrid), o Lil Nas X.

Los nacionales Delaporte revolucionarán el escenario con su personal mezcla de sonidos electrónicos y mucho baile. Rina Sawayama, o lo que es lo mismo, la antítesis del pop tradicional se suma al line-up en el que también encontraremos a los icónicos The 1975, presentarán su nuevo disco Being Funny in a Foreign Language siendo otra de las primeras confirmaciones para Mad Cool 2023.

Otra de las grandes confirmaciones está protagonizada por Queens of the Stone Age, la banda americana aterrizará en uno de nuestros escenarios con su sonido stoner rock como protagonista. Liam Gallagher será el encargado de traer buenas dosis noventeras, mientras que The Prodigy harán bailar al público con sus temazos electrónicos.

Precios de las entradas del Mad Cool 2023 y cuándo salen a la venta:

Abono normal - 189€ + gastos de distribución.

Abono VIP - 480€ + gastos de distribución.

Entrada de día normal - 79€ + gastos de distribución.

Entrada de día VIP - 185€ + gastos de distribución.

La venta general de abonos empezará el día 15 de diciembre a las 11 am, mientras que la venta general de entradas de día empezará el 29 de diciembre a las 11 am.