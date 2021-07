Cepeda confiesa su táctica para hacer pis en la playa: "No hace falta ni bajarse el bañador"

Luis Cepeda acudió al programa de Zapeando y en la entrevista los colaboradores le sometieron a las preguntas más incómodas.

Lorena Castell le preguntó si se queda desnudo en una playa vacía, Cepeda contestó que no, que le gusta estar desnudo en su casa pero en la playa no. Por el contrario, la presentadora confesó que ella sí que se queda sin ropa en la playa, no hace falta que sea una nudista.

A continuación, los zapeadores le preguntaron cuál es su táctica para hacer pis en el mar, a lo que él contestó que no se baja ni el bañador, se pone de rodillas y orina. Su respuesta hizo reír a todo el plató.

La fortuna, el nuevo tema de Cepeda

Cepeda lanzó una nueva canción el pasado 23 de julio con el nombre La fortuna. Es un tema muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados, se trata de una canción muy alegre, con ritmos pop y el videoclip que habla de un amor de verano está rodado en la playa y aparece el cantante paseando por la orilla.

Cuando el artista presentó este lanzamiento, fueron muchos los que compararon su imagen con la de Bad Bunny. En Zapeando no han querido dejar pasar la oportunidad de hacerle la gran pregunta: ¿Copia Cepeda al puertorriqueño? El artista gallego lo deja muy claro con su respuesta: