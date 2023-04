Chanel, la inexplicable gran ausencia entre los artistas invitados en la final de Eurovisión 2023

La UER se encuentra ultimando los detalles de la próxima edición de Eurovisión. Poco a poco, la organización va anunciando estas novedades que tienen intrigados a los fans y la más reciente ha sido la lista de artistas que actuarán en la gran final en Liverpool.

Algunos de los cantantes que se subirán a este escenario por segunda vez son Kalush Orquesta — la banda ucraniana que ganó con Stefania —, Sam Ryder y Cornelia Jakobs — el segundo y la cuarta de 2022 —. Además, también participarán algunos vencedores de otras ediciones como Jamala (2016), Netta (2018), Duncan Laurence (2019), entre otros.

Incluso se suman algunas celebridades populares que no pudieron ganar como Mahmood, Daði Freyr o Sonia.

Por qué Chanel no actúa en Eurovisión

Sin embargo, la pregunta que muchos eurofans se han hecho es la misma: por qué Chanel no es una de las artistas que participarán en este intermedio. Ha llamado mucho la atención que hayan invitado a los ganadores así como al segundo y a la cuarta pero no a la tercera.

De hecho, la actuación de SloMo es a día de hoy la más reproducida de Eurovisión 2022, por lo que evidentemente los fans habrían estado ilusionados de haber visto a su diva interpretar este temazo de nuevo.

Todavía no se han hecho declaraciones ni desde la UER ni desde el equipo de Chanel, aunque la duda es si no ha sido invitada o si ella ha podido rechazar. Son muchos los casos previos en los que esta artista ha decidido no involucrarse, teniendo en cuenta que no actuó en el Benidorm Fest ni tampoco lo ha hecho en las preparties.

Es bien sabido que la intención de su equipo era convertirla en una estrella, por lo que pusieron un caché muy elevado y muchos festivales que han querido contar con ella no podían pagarlo.

No se sabe si Chanel llegará a pronunciarse sobre esta inexplicable ausencia en Eurovisión, pero lo que queda claro es que ahora mismo los fans se encuentran muy sorprendidos de que ella no vaya a actuar.