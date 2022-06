Chanel vuelve con música nueva: "He grabado ocho temas"

Después del chanelazo y el "fenómeno SloMo" los fans de Chanel estaban ansiosos por saber los nuevos planes y proyectos de la artistas y, sobre todo, saber si entre esos planes estaba la grabación de nueva música, que se traduciría en nuevos éxitos para la cantante.

La artista ha acudido al programa de radio de Sara Carbonero Que siga el baile, y ha sido allí donde ha desvelado a la periodista que ya tiene grabadas ocho nuevas canciones que verán la luz muy pronto. ¿Significa eso que la canción del verano será un hit de Chanel?

Chanel no puede aguantar las ganas de explorar el mundo de la música "Todavía me estoy conociendo como artista" afirmaba la hispanocubana. Pero no es lo único de lo que tiene ganas: la arista ha reconocido que "tiene ganas de directo" ¿significará eso un Chanel Tour 2023?

Tras la entrevista la periodista le ha dedicado un bonito post en Instagram en el que desvela otro de sus proyectos. Chanel será la protagonista del próximo videoclip de Nacho Cano, Malinche, que lo ha definido como uno de los papeles de su vida.