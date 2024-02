Chenoa cantará en la final de 'Operación Triunfo 2023'

Los seguidores de Operación Triunfo 2023 llevaban semanas pidiendo un deseo que finalmente van a ver cumplido. Chenoa, conductora del talent show emotivo en Amazon Prime, inaugurará la Final de Operación Triunfo con una esperada actuación.

La presentadora de TMES dará luz verde a la gala entonando la canción Last Dance de Donna Summer, un tema del todo familiar para Chenoa ya que tuvo que interpretarlo durante su etapa como alumna de la Academia en la primera edición del concurso.

El próximo 19 de febrero se llevará a cabo este revival disco de la mallorquina, que se subirá al escenario acompañada de los seis finalistas que aspiran a ganar el premio de 100.000 euros. Un colofón para el aperitivo que supuso su versión del villancico We Wish You a Merry Christmas de la Gala especial de Navidad y que aumentó las ganas de ver a la [extriunfita] en todo su esplendor.

Además, por fin se sabrá a qué suena el clásico himno que componen los concursantes durante su formación en Operación Triunfo. El tema, compuesto por Paul Thin y Chiara y del que apenas se conocen algunos detalles en base a la emisión en director, será representado en directo ante el público que acuda a la celebración.

¿Quiénes son los finalistas de OT 2023?

Naiara

La zaragozana es la gran favorita de las quinielas gracias a las altas puntuaciones recibidas por parte del público y del jurado profesional durante el concurso. Una candidata que ya contaba con experiencia musical como parte de la orquesta Nueva Alaska y que, independientemente del resultado de la final, parece que tiene un futuro prometedor dentro del gremio, pues incluso la icónica orquesta Panorámica le ha llegado a ofrecer un puesto en su formación, aunque Naiara no ha terminado de comprometerse con ella.

Martin

Se trata de una de las sensaciones de la edición. Ha llegado hasta la final tras interpretar Murder on the Dancefloor, de Sophie Ellis-Bextor, un tema alejado de su predilección por el rock indie, pero que supo manejar de forma brillante. El de Getxo podrá volver a sus estudios de Arte Dramático cuando concluya el certamen, quien sabe si con el premio bajo el brazo.

Ruslana

Su ajustado duelo con Bea en la Gala 11 ha supuesto uno de los momentos más emotivos de todo el programa, decantándose de su lado gracias al voto del público y formando parte de los finalistas en el último momento. A pesar de ser la más joven de toda la edición, Ruslana ha mostrado tener mucha personalidad desde la misma presentación -“Yo quiero ser la primera Ruslana, afirmaba en referencia a otras figuras de OT-. Además, pese a su origen ucraniano, ha sido candidata para representar a Bielorrusia en Eurovisión Junior tanto en 2017 y como en 2019.

Paul Thin

El armillero se ha destapado como el rostro más cercano al género urbano en Operación Triunfo. Su idolatría hacia Rosalía y preferencia hacia grupos de hip-hop le han servido para ejecutar actuaciones memorables en el escenario cuando cantaba Fiebre, de Bad Gyal o Milo J: BZRP Music Sessions, Vol. 57.

Lucas

No sabemos si Lucas encandilaba con su voz a los clientes cuando les cortaba el pelo en la barbería barcelonesa en la que trabajaba, pero podemos afirmar que su talento le ha llevado hasta la gran final. Este uruguayo ha sabido domar los versos de Dígale, de David Bisbal, de una forma que recordaba al extriunfito almeriense.

Juanjo

Cerramos este listado con otro zaragozano, en este caso, muy apegado a la tierra pues el maño ha confesado que jotas, rock y los musicales son sus grandes referencias musicales. De hecho, su experiencia en la música folclórica le ha llevado a ganar Jotalent, un concurso de Aragón TV, y cuenta con un álbum de jotas publicado, Con jota de Juanjo. Un bagaje que sin duda ha ayudado a este estudiante de Ingeniería Naval que, cuando puede, también toca el clarinete o prueba con el teatro.