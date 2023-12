Chenoa vuelve a cantar en Operación Triunfo más de 20 años después

Chenoa ha vuelto a Operación Triunfo por la puerta grande.

La artista, que llegó a la final de la primera edición del concurso gracias a su desbordante talento sobre el escenario, ha vuelto a subirse a él más de 20 años después. Fue en el año 2001 cuando compartió academia con compañeros como David Bustamante, Rosa López o Natalia.

Ahora que asume el papel de presentadora de la edición, Chenoa se ha convertido en la voz de la experiencia y un referente para los 16 concursantes.

Junto a ellos ― incluidos los expulsados― ha cantado una versión del clásico villancico 'We Wish You a Merry Christmas' para la Gala especial de Navidad de Operación Triunfo, que se emitió este 25 de diciembre en Amazon Prime. Lo hizo acompañada también de un coro y de Xuso Jones, conductor del espacio OT al día.

Haciendo gala de su extraordinaria voz, la cantante volvió a cruzar la pasarela en la que tantos recuerdos atesora, y a los nostálgicos se le pusieron los "pelos como escarpias".

"Yo decía muchos tacos en la Academia"

Lo que está pasando esta edición recupera el espíritu del público más fiel y Chenoa lo siente en sus carnes cada lunes. "Las galas cada vez son más intensas, van a más, y la energía del público es brutal. Se encariñan con los concursantes de una manera feroz, yo soy fan de los fans", bromeaba hace unos días a su paso por Cuerpos especiales para presentar su nuevo tema Bailar Contigo.

En la gala cero llevaba el 89 en la solapa de su traje, el número de casting de su edición. Un pequeño homenaje a su pasado en el concurso que enterneció a los espectadores. "Mi madre me dio el otro día una maleta con los vestuarios de todas las galas, los tengo guardados y me he puesto alguna cosa", desvelaba.

Entre ellos está el vestido que lució para cantar con Rosa López Sueña o el de Lady Marmalade."En OT1, en las primeras galas, nos vestíamos con ropa nuestra", recordaba. "Nosotros fuimos el experimento, estábamos verdes, yo decía muchos tacos en la Academia".

