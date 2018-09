Childish Gambino anima a las estrellas de la música en 'Feels Like Summer'

Childish Gambino estrena el videoclip de Feels Like Summer y lo hace con muchos cameos, que ha creado a través de las imágenes animadas, donde podemos ver a raperos como Kanye West , Drake o Migos , cantantes como Michael Jackson , Beyoncé o Rihanna , o caras conocidas como Michelle Obama o Will Smith .

Childish Gambino en el videoclip de 'Feels Like Summer' / YouTube

Tras arrasar con This is America, un duro relato de la brutalidad policial, Childish Gambino dio la bienvenida al verano con Summertime Magic y Feels Like Summer, que ahora presenta su videoclip oficial.

En el vídeo, dirigido por Donal Glover, Ivan Dixon y Grep Sharp, ha contado con numerosos cameos, que ha realizado a través de las imágenes animadas.

Mientras el protagonista, Gambino, pasea por las calles de un barrio residencial americano podemos ver varias caras conocidas, sobre todo raperos como Kanye West, Drake, Migos, Quavo, Future, 21 Savage, Dr. Dre, Diddy, Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Jay Z o Chris Brown. Pero también aparecen artistas como Michael Jackson, Whitney Houston, Beyoncé, Rihanna, The Weeknd o Nicki Minaj. Asimismo, el artista también ha representado a Michelle Obama, Will Smith o Oprah Winfrey.