Coldplay regala un emotivo homenaje a Taylor Swift en Viena

Que Coldplay y su líder, Chris Martin, sea una de las figuras favoritas para los amantes de la música no solo se debe a la calidad de sus canciones, sino al buen rollo y simpatía que transmiten en cada momento.

La banda británica se encuentra en plena gira por Europa con Music of the Sphere y la pasada noche ha actuado en el Estadio Ernst Happel de Viena. Un lugar que ha cobrado especial relevancia durante las últimas semanas debido a que era el espacio elegido por Taylor Swift para llevar a cabo la para de The Eras Tour en territorio austriaco.

Sin embargo, una amenaza terrorista obligó a las autoridades y a los responsables del evento a cancelar el multitudinario evento, con tres directos programados, con la consiguiente decepción para la comunidad swiftie del país.

Sin embargo, los que han acudido al concierto de Coldplay han podido disfrutar del guiño que Chris Martin ha querido tener con la autora de diva del pop cantando sobre el escenario su icónico tema Love Story.

Las palabras de Chris Martin sobre Taylor Swift

A pesar de que el líder de los británicos instaba a los asistentes a no colgar el vídeo en plataformas porque no quería "problemas con Taylor", desatando las carcajadas de sus fans, lo cierto es que el sentido homenaje ha emocionado a sus fans. Más aún gracias a la colaboración de Maggie Rogers, que también se ha unido a la banda para acompañar a Martin a los coros.

"Esto es algo que nunca hacemos, pero tenemos que hacerlo hoy", ha dicho Martin antes de interpretar el tema. "Por supuesto, no hemos mencionado que Viena fue noticia en todo el mundo por todas las razones equivocadas. Pero lo que nos llegó fue la belleza, la unión y la amabilidad de todos los fans de Taylor Swift", añadió.