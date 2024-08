lo que no se ve

Taylor Swift desvela todos los secretos de 'The Eras Tour' en el videoclip de 'I can do it with a broken heart'

The Eras Tour terminó este martes en Europa y Taylor Swift quiso tener un detalle con todos sus fans estrenando por sorpresa el videoclip de I can do it with a broken heart. Un curioso proyecto donde enseña los secretos del escenario de su gira, sus ensayos y mucho más. ¡Échale un ojo!