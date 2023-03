¿Cuándo se puede escuchar RЯ, el EP de Rosalía y Rauw Alejandro? Fecha y hora

Rosalía y Rauw Alejandro ya tienen fecha para el lanzamiento de su esperado EP: viernes 24 de marzo de 2023.

Después de años de sus fanáticos pidiendo una colaboración la pareja de artista no va a sacar ni una ni dos, sino tres canciones juntos.

Pero pese a que el lanzamiento oficial de este proyecto es el viernes, la catalana ha anunciado a través de sus redes sociales que el jueves 23 de marzo hará una listening party del EP en su Instagram a las 21:00 horas, por supuesto junto a su novio y compañero de profesión.

Hace unos días la pareja compartió un fragmento de Beso, el primer sencillo de este EP con vídeo incluido, en el que dan rienda suelta a su pasión y donde, efectivamente, los besos son los protagonistas de este clip.

Hacemos un repaso de todo lo que se sabe sobre esta esperada colaboración.

Qué significa RR: Rosalía x Raúl

"Lo habíamos pensado ya hace un año. Dijimos nos preparamos ya este año para sacarlo el próximo, es el indicado", revela Rauw. "Yo creo que después de tres años ya era hora", matiza Rosalía sobre esa presión que le transmitían sus fans reclamando una canción juntos.

"Ponernos a hacer un proyecto cuando estábamos empezando... Decíamos 'mejor no'. Primero vamos a sentar las bases de la relación y luego si hay que hacer música pues la haremos", dice Rosalía. "Era como 'no quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación", añade la cantante.

Para la portada del EP, Rosalía y Rauw Alejandro han querido unir las letras iniciales de sus nombres, contrapéndolas y entrelazándolas para crear una especie de logo conjunto.

"Tres años, tres canciones": las fases del amor

Son tres temas los que forman el EP de Rosalía y Rauw Alejandro. De la primera de ellas, Beso, ya se ha desvelado un fragmento de 30 segundos en Tiktok.

1. Beso

2. Vampiros

3. Promesa

Según han contado los propios protagonistas, el EP cuenta una historia sobre las fases del amor en base al pasado, presente y futuro.

Cada una de ellas podría relacionarse directamente con cada uno de los años de su relación, ya que Rosalía y Rauw mantienen un amor sólido desde hace precisamente tres años.

"Dos de las tres canciones van a sonar mucho en las discotecas"

Aunque no han desvelado grandes detalles sobre a qué van a sonar estos estrenos, la pareja sí ha confirmado que dos de los temas son aptos para bailar en distocas. Estos son Beso y Vampiros, ya que el tercer track, Promesa, será un bolero.

Precisamente con un ritmo de bolero termina Aquel Napzzz, la canción que Rauw Alejandro escribió inspirándose en su amor por la artista.

¿Será Promesa una continuación?

Las tres canciones tendrán su propio videoclip

Confirmado. Las tres canciones contarán con su propio videoclip. Lo que no se sabe con certeza es si los tres videoclips estarán disponibles el mismo 24 de marzo, día en el que sí verán la luz las tres canciones que forman el EP RЯ.

Además, Rosalía y Rauw Alejandro han asegurado que ellos saldrán en los vídeos oficiales, muy probablemente caracterizados como vampiros en alguno de ellos.

Se sabe que Stillz ha sido el director del vídeo de Vampiros, para cuya promoción utilizó dos emojis de estas criaturas chupasangres. Stillz ya trabajó con Rosalía en el vídeo de La noche de anoche junto a Bad Bunny.