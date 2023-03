Rosalía y Rauw Alejandro comparten un fragmento del videoclip de 'Beso', un tema de su EP RЯ

Quedan dos días para el estreno de RЯ, el primer EP juntos de Rosalía y Rauw Alejandro. Después de tres años de relación, los artistas han dado la luz verde a lanzar un proyecto juntos y han contado que estará formado por tres canciones: Beso, Vampiros y Promesas.

A lo largo de estos días, han revelado algunos fragmentos del primero de los temas, aunque finalmente han colgado en sus redes sociales un trozo de 26 segundos del videoclip de este.

Se trata de un clip muy sencillo pero tierno. En él se los ve en planos grabados modos selfie dándose besos, en el backstage de los conciertos, de viaje por varios países, de fiesta juntos o incluso en la cama.

Qué significa el título del EP de Rosalía y Rauw

"Lo habíamos pensado ya hace un año. Dijimos nos preparamos ya este año para sacarlo el próximo, es el indicado", revela Rauw. "Yo creo que después de tres años ya era hora", ha matizado Rosalía en una entrevista con Ibai Llanos.

"Ponernos a hacer un proyecto cuando estábamos empezando... Decíamos 'mejor no'. Primero vamos a sentar las bases de la relación y luego si hay que hacer música pues la haremos", dice Rosalía. "Era como 'no quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación", añade la cantante.

Para la portada del EP, Rosalía y Rauw Alejandro han querido unir las letras iniciales de sus nombres, contraponiéndolas y entrelazándolas para crear una especie de logo conjunto.

El videoclip de 'Vampiros' de Rosalía y Rauw Alejandro

Otro de los videoclips de los que se ha hablado es el de Vampiros, la segunda canción. De la dirección se ha encargado Stillz, el mismo que dirigió la unión de Rosalía con otro de los artistas latinos de primer nivel. Stillz ya rodó con Rosalía y Bad Bunny el vídeo oficial de La noche de anoche.

El propio director ha compartido en sus stories de Instagram la portada del EP con dos emojis de vampiros, uno femenino y otro masculino.

Hace un par de semanas, la pareja compartía uno de sus típicos bailes de Tiktok recreando la canción de Rauw y Daddy Yankee Panties y Brasieres, un vídeo que dejaba al descubierto que Rosalia y Rauw se encontraban en una especie de set de rodaje.

Los fans se preguntaron en ese momento qué se traían entre manos y ahora han caído en la cuenta: ¿Estaban grabado el videoclip de Vampiros y nadie se había percatado?