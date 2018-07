Cuatro cómicos parodian a Mumford & Sons en 'Hopeless Wanderer'

El videoclip de la canción Hopeless Wanderer es una sátira de ellos mismos interpretada por los cómicos norteamericanos Jason Sudeikis , Will Forte , Ed Helms y Jason Bateman .

Mumford and Sons ha hecho gala de su buen sentido del humor en su nuevo videoclip de la canción Hopeless Wanderer. En él aparecen cuatro conocidos cómicos norteamericanos haciéndose pasar por la banda británica.

Los papeles de Marcus Mumford y Ted Dwane los hacen Jason Sudeikis y Will Forte de Saturday Night Live. Jason Bateman hace de Winston Marshall y Ed Helms –una de las estrellas de The Hangover y la serie The Office- interpreta al pianista Ben Lovett. Con una intención jocosa y paródica se ríen de ellos mismos y de los tópicos del folk, un estilo de vida más simple y rural.

Recientemente la banda Mumford and Sons se han mostrado molestos con el tipo de clases que existe en su país de nacimiento. "La clase es un problema en Inglatera. Algunas personas le molesta más que a otros. A nosotros nos molesta esa clase de distinciones, por eso es que decidimos comenzar nuestra carrera en Estados Unidos, donde no existen las clases" explica Dwane.