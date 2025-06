Dani Fernández e Iván Ferreiro cantan juntos por primera vez en directo

Dani Fernández está en su mejor momento. Desde que saltó a la fama por Eurovisión Junior en 2006, ahora es cuando el artista se siente seguro de la música que hace y del equipo que le rodea. Así lo expresa él mismo en el documental Todo cambia, presentado este jueves 19 de junio en un evento privado en la sala The Music Station de Madrid.

Tras la proyección de la película y del coloquio, Dani Fernández ha querido celebrar un concierto reducido y lleno de invitados, donde Yarea y Valeria Castro han tenido que compartir protagonismo con la mayor sorpresa de la noche: la aparición sobre el escenario de Iván Ferreiro para cantar Oaxaca, su colaboración incluida en el álbum La Jauría (2024).

"Uno de los sueños de mi vida era colaborar con una persona que se me ha hecho de rogar. Me habría hecho ilusión cantar Oaxaca en directo mucho antes, pero nunca mejor que hoy, cuando habéis visto mi vida", ha dicho Dani Fernández antes de presentar a su compañero después de desnudarse emocionalmente durante la hora y cuarto que dura su documental.

Tras un abrazo inicial entre ambos artistas, Dani Fernández e Iván Ferreiro se han dejado llevar por la música y el dramatismo de la canción: "Para no fallar me quedé callado / Y que no te engañe mi reputación / Voy a remontar de aquellos días trágicos / Si te quedas bailando en medio del salón", dice una estrofa. De hecho, durante la parte intermedia de la actuación, los dos cantantes se han acercado a la banda para darle el protagonismo que se merece a la música en directo, una de las mayores reivindicaciones tanto del ciudadrealeño como del pontevedrés.