Dani Martín aclara que no se retira: "¿Cómo voy a dejar yo la música? Me muero"

Dani Martín ha tenido que salir a aclarar que no se retira. El cantante ha subido un vídeo a sus redes sociales en blanco y negro nada más despertarse desmintiendo que haya puesto fin a su carrera tras las conclusiones sacadas de su último post.

“Todo aquel que sea inteligente y haya leído mi ultimo post sabe sacar la conclusión de lo que he querido decir. Ni me retiro de la música, ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona ni nada de eso", ha explicado.

Además ha señalado que la confusión no se debe a su texto, sino al clickbait: "Creo que últimamente hay una clase de clickbait para sacar las cosas de contexto. ¿La noticia mola? Claro que mola, pero que la verdad de la noticia es otra también".

El cantante también ha querido aclarar que no está enfadado, solo que se acaba de despertar y está cansado, y ha continuado explicando la situación: "Cuando acabamos una gira, una etapa hay que vivir disfrutar, para empezar otra, sobre todo la gente que nos dedicamos cosas creativas. Así que no digan cosas que no son ciertas", ha pedido Dani.

Por último ha terminando deseando a todos un feliz domingo y con una pregunta retórica que ha respondido el mismo: "¿Cómo voy a dejar yo la música? Me muero".

El texto que dio pié al malentendido

El malentendido se ha dadod después de que el cantante subiese a su cuenta de instagram un texto muy profundio y emotivo en el que parecía que se estaba despidiendo de su carrera como artista y de sus fans.

El intérprete de Besos empezaba abriéndose en canal sobre sí mismo y sobre su trayectoria profesional, desde El Canto del Loco hasta su carrera como solista.

"Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que yo considere correcta. He aprendido a cantar y no hacerme daño en la garganta en estos últimos tiempos, me tengo que aprender las cosas de memoria, tengo buen oído, me sé todo sobre el pop/rock español, no sé nada de técnica de audio, no sé producir un patrón de batería para una canción.

Tuve una banda de éxito. He escrito un montón de canciones que forman parte de la vida de algunas personas. Luego, me separé de mi banda y todo se ha ido convirtiendo en algo muy, muy bonito.

Este año la gente decidió comprar entradas para 5 WiZink Center en menos de dos meses; tanto la compra, como la ejecución de los mismos.

A veces estoy delgado y otras hinchado. Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho. Disfruto mucho en el escenario, ahora sin beber alcohol mucho más.

No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende: que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo; la verdad, me asombra.

Jamás pensé que pasara nada de lo que ha sucedido en esta gira: no me imaginaba un staff así, un sonido así, una banda así, un público así y una vida así como la que tengo.

Gracias por todo."

Pero el final del texto comenzó a dar señales equívocas de que se acercaba el fin de una era de más de 20 años de carrera: una despedia en toda regla, sobre todo por la última frase.

"Acabar en La Riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra.

Nos vemos en unos años, sed felices.

No voy a seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. Prefiero conseguir los Grammy haciendo el reggaeton que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros.

Pienso seguir siendo quien soy, sólo voy a mejorar como persona.

Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad.

Gracias. Blackout".