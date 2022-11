David Beckham comparte un vídeo de las Spice Girls cantando 'Say you'll be there' en el cumpleaños de Geri

Ver a las Spice Girls cantando juntas de nuevo es todo un sueño para los miles de fans que siguen a las "chicas picantes" desde finales de los 90.

Ahora, David Beckham ha hecho las delicias de los más nostálgicos compartiendo un momentazo de la fiesta de cumpleaños de Geri Halliwell, que ha celebrado su recién estrenado medio siglo por todo lo alto.

En el vídeo publicado a través de Instagram Stories, se ve como Geri, Victoria, Emma y Melanie C se lo pasan en grande cantando uno de sus mayores éxitos, Say you'll be there, perteneciente a su debut Spice. Si bien falta Melanie Brown para que esta reunión esté al completo, es mucho menos habitual ver a Victoria junto a sus excompañeras de banda cantando alguno de sus antiguos temas.

Celebración especial para Ginger (Geri) este fin de semana y aún más especial capturar este momento de las chicas ❤️ Una amistad de por vida ❤️ Te echaron de menos, Mel B", ha escrito el exfutbolista inglés junto al vídeo.

Además de este vídeo, Beckham publicó otros momentos de la fiesta como una foto junto a Jade Jones, marido de Emma Bunton; y el piloto Christian Horner, marido de Geri, junto a la etiqueta "Spice Boys". Así como otras fotos de las chicas junto a la cantante galesa Shirley Bassey o de Victoria y Emma abrazadas.

Victoria Beckham también ha compartido algunas imágenes de la fiesta y por supuesto también lo ha hecho Geri Halliwell, con un álbum de fotos en el que se le puede ver bailando junto a sus amigas y a otras caras conocidas que acudieron a la fiesta como el actor Hugh Grant.