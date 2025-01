Delaporte estrena 'Déjate caer', un nuevo álbum con el que exploran a nivel creativo

Delaporte estrena este 2025 con Déjate Caer, un álbum repleto de indagación en la música electrónica una vez más. Las cabezas de Sandra y Sergio Salvi han vuelto a lanzar una propuesta creativa, asentando dicho género musical en todos los sentidos.

Este nuevo trabajo supone una nueva investigación acorde a todo su recorrido anterior, marcado por los discos Como anoche (2019), Las Montañas (2020), Titanas (2021), Abril (2021) y Aquí y Ahora (2024). Cabe destacar que este último estuvo completado con grandes conciertos que colgaron el cartel de sold out.

Ahora, Déjate caer cuenta con diez canciones nuevas que indagan en usar la música como terapia con el objetivo de aprender a darse amor y aceptar la vulnerabilidad como parte de nosotros mismos.

A la par que el disco mantiene el sonido habitual del dúo, explora otras vías dándole innovación pero continuando con una esencia de años.

"Me quiero poner límites a mí misma, honrando la crudeza de lo que soy ahora mismo tal cual. Sí creo que tengo que mejorar y ser mejor o como x artista, sé que me alejo. Que solo es miedo. Que es parte de mí ese miedo y que está todo bien. Que me dejo caer. Si me entra ansiedad porque no puedo soltar todos estos pensamientos que me arden en el pecho, está todo bien. Forman parte de esta crudeza Me dejo caer. Me rindo", expresa Sandra sobre el nuevo lanzamiento.

Tracklist de Déjate caer