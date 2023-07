Demi Lovato anuncia 'Revamped', un disco de versiones rock de sus temas más emblemáticos

Demi Lovato anuncia 'REVAMPED', un disco con versiones rock de sus temas más emblemáticos | Demi Lovato - Sorry not sorry rock version

Tras la inminente publicación de Sorry not Sorryrock version, Demi Lovatoha anunciado el lanzamiento de Revamped, un álbum de versiones rock de sus temas más emblemáticos, que estará disponible el 15 de septiembre.

"Darle nueva vida a las canciones que jugaron un papel tan importante en mi carrera me ha permitido sentirme mucho más cerca de mi música que nunca antes", ha escrito la artista en sus redes sociales para anunciar este nuevo proyecto, que recogerá 10 conocidos éxitos de su discografía a lo largo de sus 15 años de carrera.

Demi empezó en la música en el año 2008 con en lanzamiento de su disco Don't Forget con temas rockeros como Get Back, para después meterse de lleno en el mundo del pop hasta el año 2021 con la publicación de su séptimo álbum de estudioDancing with the Devil... The Art of Starting Over.

En 2022 la artista decidió dar un giro en su vida y su música comenzó adentrase en los géneros metal y rock con Holy Fuck y, desde entonces, la cantante no ha parado de versionar sus mayores éxitos pop a este estilo musical que casa más con su actual.

Hasta la fecha, Demi a ha compartido con sus seguidores las versiones rock de sus temasHeart Attack(Demi, 2013), Cool for the Summer y Sorry not Sorry (Confident, 2015), y están confirmadas como parte de este proyectoTell Me You Love Me (TMYLM, 2017) y Give Your Heart a Break(Unbroken, 2011).

Tras conocerse la noticia, sus fans no han podido resistir a pedir que Skyscraper, la balada más emocional y exitosa de la cantante, se encuentre dentro de estas nuevas grabaciones.

¿Estará dentro de los planes de Demi transformar una balada en un tema de pura adrenalina?