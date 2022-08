Demi Lovato se corona como la reina del rock con su nuevo disco 'Holy Fvck'

Demi Lovato ha vuelto pisando fuerte, y se ha coronado como la nueva reina del rock con su octavo disco de estudio Holy Fvck, donde la cantante ha resucitado su lado más rockero.

Un disco lleno de fuerza, poder y mucho sentimiento. Demi ha escogido una clara estética oscura y punk para la parte visual de su disco y puro rock para los sonidos, donde predominan las guitarras eléctricas, bajos y batería.

Vuelta a sus orígenes

Este álbum recuerda mucho a los inicios de la cantante en la música, esa que acudía de telonera de grupos como los Jonas Brothers con temas como Get Back, de su álbum Don't Forget, cuyos sonidos se cuelan en la inspiración de este trabajo.

Demi ha cogido sus orígenes en la industria y los ha transformado en una bomba musical, continuando con su legado y modificándolo acorde a su nueva etapa, como ha ocurrido con Substance, que ha resultado ser un guiño a su tema de 2009 LaLaLand.

Holy Fvck tiene gritos y tiene lágrimas, tiene canciones para quedarte sin voz, como Skin of My Teeth, y otras que nos recuerdan más a las 'baladas' a las que Lovato tiene acostumbrado a sus fans, como 29 o 4 EVER 4 ME.

Tracklist y Collabs

El disco está compuesto por 16 canciones, y solo tres de ellas son colaboraciones: Freak ft YUNGBLUD, Eat me ft Royal & The Serpent y Help Me ft Dead Sara.