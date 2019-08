Destiny’s Child podría reunirse por su 20 Aniversario

Si viviste tu adolescencia a finales de los 90 y principios de los 2.000 seguro que fuiste fan de Destiny's Child. O como mínimo te sabes de memoria algunas de sus canciones como 'Say My Name', 'Bootylicious', 'Independent Woman' o 'Survivor'.

Ya han pasado 15 años de su última gira y la única vez que las hemos visto actuando juntas desde entonces fue durante la actuación de Beyoncé en la Super Bowl, algo que volvió a enamorar a los millones de fans de la girlband.

¡Pero podría no ser la última vez que las vemos sobre un escenario! Según recoge el diario 'The Sun', Beyoncé se ha fijado en el éxito que ha tenido el comeback de las Spice Girls y ha decidido hacerlo "más grande y mejor". Así que según algunas fuentes la diva está reunida junto a Kelly Rowland y Michelle Williams para planificar una gira por Estados Unidos y Europa para 2020.

Esta gira coincidiría con el 20 Aniversario de la formación del trío. Además, no se descarta que Destiny's Child vuelva a entrar al estudio para grabar música.