Mel C: ‘Me encantaría continuar la gira con las Spice Girls’

Convertida en un auténtico icono para el público gay, Mel C siempre ha destacado por su imagen de mujer fuerte y deportista, alejada de los cánones de la belleza establecidos. Y es justamente por esa imagen fuerte, ese Girl Power, que el colectivo LGTBIQ siempre ha apoyado a las Spice Girls. Un apoyo que para Mel C es totalmente recíproco: “Siento que ahora quiero mostrarles mi apoyo, como ellos hicieron conmigo durante tantos años”.

Pero la “Spice deportista” ha cambiado de tercio, “colgando las deportivas” para subirse al escenario con los taconazos de Sink The Pink, cinco drags que “son tan hermosas por dentro como por fuera”, en palabras de la propia Mel C, que “adora trabajar con ellas”, llevando sus “grandes espectáculos para el Orgullo” por todo el mundo.

De esta relación, e inspirada por Sink The Pink, nace el tema ‘High Heels’, del que Mel C nos habla emocionada: “es muy importante para mí porque la letra dice que ‘Tienes que quererte a ti mismo’”.

Era inevitable preguntarle por los movimientos socio-políticos que parecen alejarse de la tolerancia que parecía imperar en las sociedades más avanzadas. En España mismo, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, habló de estas fiestas como "un espectáculo que denigra a los homosexuales" con actitudes indecorosas. Mel C se muestra preocupada por esta deriva, esta “vuelta atrás”, y recuerda su última visita a Brasil, a Sao Paulo, donde el cambio de Gobierno ha puesto en el poder a la extrema derecha: “La comunidad LGTBIQ está muy nerviosa debido a sus ideas”.

Mel C también nos habla del Girl Power que las Spice Girls prodigaban en los 90: “Me siento muy orgullosa del legado de las Spice Girls”.

DE GIRAS Y ESPECTÁCULOS

Las Spice Girls acaban de terminar su última y esperada gira de reunión, y Mel C no ha parado, llevando su espectáculo por los Orgullos de medio mundo: “Estoy agotada”, confiesa. Pero “todo lo que estoy haciendo es maravilloso y muy importante, por los temas políticos que hemos hablado”.

También hemos recordado el último espectáculo en Wembley, donde Mel C no pudo contener las lágrimas al final: “Era el último show”. Y añade: “Fue ver a los fans y pensar en que puede que no volvamos a hacerlo y… me pudo”.

¿SE EXTERNDERÁ EL TOUR A OTRO PAÍSES?

Gorka Rodríguez no ha podido hacerle la “gran pregunta” a Mel C: “¡Ojalá! No tenemos planes ahora mismo, estamos tomándonos un descanso, pero me encantaría hacer más espectáculos con las chicas (Spice Girls)”. BOOOOOM!

OMG! ¡Que sea pronto, diosito!

También le preguntamos si habrá un DVD con la última noche en Wembley de ese esperadísimo Spiceworld Tour: “Grabamos dos shows. No creemos que vayamos a hacer a hacer un lanzamiento comercial, pero sí nos gustaría publicar algo en redes sociales”.

Para terminar, le preguntamos por sus próximos trabajos, si publicará un álbum de covers: “Los publicaré en algún momento, pero he tomado un pequeño desvío.” “Me encanta trabajar con música electrónica. Mi último disco ‘Version Of Me’, publicado en 2016, es más electrónico. Estoy explorando ese camino”.

¡Muchas gracias, Mel! ¡Vuelve pronto!