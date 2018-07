Destiny’s Child vuelven a dar guerra

Mathew Knowles, padre de Beyoncé Knowles, ha desvelado en una entrevista a The Huffington Post la vuelta del trío Destiny's Child formado por Beyoncé Knowles, Kelly Rowland y Michelle Williams.



Las voces de Survivor y Say My Name volverán a sonar juntas porque según ha dicho Mr. Knowles ‘Aún tenemos un contrato con Sony y en noviembre sacaremos dos nuevos álbumes de material inédito’. Esto no quiere decir que las chicas que cantaron para Los Ángeles de Charlie vayan a volver a reunirse en el estudio, ya que, el material que se va a publicar son canciones grabadas hace años pero que nunca vieron la luz.



Por otra parte, en contra de todas las ilusiones creadas en la mente de todos los fans de las Destiny y muy a nuestro pesar. No hay planes para una nueva gira por motivo de su vuelta. ‘Lleva un año planear uno de esos tour, y hay que partir de que el artista quiera hacerlo. Además, creo que las chicas están trabajando felizmente en sus carreras en solitario. Espero que en los próximo cinco años haya una reunión para el tour, creo que puede ser increíble’, ha declarado Mathew Knowles al Huffington Post.



Hay que estar preparados para la vuelta de Destiny's Child, y esperar sentados que en los próximos años empiecen a coger forma los planes del tour que según Knowles ‘La parte más difícil va a ser elegir las canciones, porque queremos mezclar los éxitos en solitario de las chicas y los éxitos de Destiny's Child’. Prometer, promete. De momento para ir abriendo boca en Europa FM estamos de remember, abajo os dejamos una galería con los mejores vídeos del grupo noventero.