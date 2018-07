Dianna Agron lidera The Killers en 'Just another girl'

Con motivo del lanzamiento de su recopilatorio Direct Hits , The Killers hacen su particular homenaje a sus videoclips más icónicos reversionados por Dianna Agron , que lidera la banda en Just another girl.

El pasado 11 de noviembre The Killers lanzaban el necesario recopilatorio Direct Hits, que incluye los grandes éxitos de sus cuatro álbumes de estudio y dos temas nuevos. El primero que presentaron fue Shot at the night, producido por M83; y ahora le toca el turno a Just another girl.

De este segundo single es del que acaban de estrenar videoclip. Para ello han contado con la actriz Dianna Argon (conocida por interpretar a Quinn en Glee), que en esta ocasión asume el liderazgo de la banda de Brandon Flowers, relegándolo a un segundo plano.

Enel clip The Killers hacen un repaso a los videoclips más importantes de su videografía con Dianna como protagonista:

