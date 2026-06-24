Dónde aparcar para ver el concierto de Linkin Park en Rivas Vaciamadrid

El regreso de Linkin Park a Madrid tras más de nueve años sin dar un concierto en la capital ha sido una de las noticias del año para los fans de la banda, que han disfrutado del primero de los conciertos agendados de los californianos en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid.

Un show en el que se ha disfrutado de un setlist que repasaba toda la trayectoria de la banda, desde su último disco From Zero publicado en 2024 hasta los primeros del grupo, cuando su líder era el ya legendario Chester Bennington, dando incluso un nuevo giro a su hit Heavy is the crown, ya que ha sido Emily Amstrong, nueva vocalista de la formación, la encargada de rapear la primera estrofa de Mike Shinoda.

Sin embargo, uno de los debates más candentes en redes sociales han sido las recomendaciones a la hora de aparcar para ver el concierto de Linkin Park en Rivas Vaciamadrid. Tal y como indicaron las autoridades municipales, se ha llevado a cabo una gestión de los asistentes en vehículo privado con un dispositivo específico que se llevará a cabo entre las 16:30 y las 00:30 horas.

Durante esa franja, se regulará la circulación en los alrededores del recinto y, a partir de la rotonda de Aurelio Álvarez que converge con avenida de Levante, se restringirá el paso de vehículos en dirección al auditorio (a unos 800 metros de distancia), a excepción de residentes, transporte público y emergencias.

Como alternativas, se ha puesto a disposición de los asistentes el aparcamiento de la calle Marie Curie y los del propio recinto ferial.

Aparcamiento calle Marie Curie Rivas Vaciamadrid | Google Maps

Por otro lado, algunos de los asistentes al espectáculo han buscado respuestas entre los asistentes al primer concierto de Linkin Park en Madrid, encontrando diferentes alternativas.