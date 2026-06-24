Linkin Park da un giro a 'Heavy in the Crown' con Emily Amstrong rapeando al estilo de Mike Shinoda

La espera del público madrileño para disfrutar del concierto de Linkin Park tras más de nueve años sin hacer parada en la capital por fin ha llegado a su fin. La banda californiana subió al escenario del Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid la pasada noche, interpretando en directo el gran show de más de dos horas que han planeado para su gira internacional From Zero World Tour.

Un concierto en el que estos iconos del nu metal han repasado todas las etapas de la banda, desde su último disco From Zero publicado en 2024 hasta los primeros del grupo, cuando su líder era el ya legendario Chester Bennington, demostrando que los años de silencio no han hecho mella en la creatividad de sus miembros.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales ha sido el protagonismo que ha tenido Emily Amstrong, nueva vocalista de la formación, en el hit Heavy is the crown al rapear la primera estrofa de Mike Shinoda, quien se encarga habitualmente de esos versos.

Un atrevimiento que incluso ha parecido sorprender a la protagonista, que no podía evitarla párrafo.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron tan agradables alrededor de concierto, ya que varios usuarios de redes sociales se quejaron acerca del bajo volumen al que la banda estuvo tocando durante un tramo del concierto.