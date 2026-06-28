Dónde y a qué hora es el concierto de Marlena en León con Europa FM

Marlena actúa en León este domingo 28 de junio de la mano de Europa FM para poner música a la penúltima jornada de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2026.

El año pasado, Europa FM acompañó a Leire Martínez en estas mismas fiestas, donde la donostiarra celebró su primer concierto en solitario tras separarse de La Oreja de Van Gogh después de 17 años juntos. Ahora, Marlena recoge el testigo con un concierto de acceso libre y gratuito.

Este domingo, Ana y Carol se suben al escenario de la Explanada de los Pendones Leoneses para poner la banda sonora a la capital leonesa. Las madrileñas hacen un alto en su gira de festivales, con paradas en Sonorama Ribera o Jardín de las Delicias, para apuntarse a esta cita y animar al público leonés con sus grandes éxitos. Además, es probable que también interpreten Nadie se muere de amor, su canción recién estrenada.

Todo sobre el concierto de Marlena en León

📍 ¿Dónde es? En la Explanada de los Pendones Leoneses

🕚 ¿A qué hora? A las 21:30 horas

🎟️ Acceso libre y gratuito hasta completar aforo

Marlena vive las Fiestas de San Juan y San Pedro de León con Europa FM | Europa FM

El concierto de Marlena, patrocinado por el Ayuntamiento de León, está incluido dentro de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2026 que se celebran del viernes 19 al lunes 29 de junio en León. El programa incluye una amplia oferta musical con cuatro escenarios en los que actuarán Revólver, Café Quijano, Ana Torroja o Ara Malikian, entre otros.