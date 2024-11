Dua Lipa anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum en directo desde el Royal Albert Hall de Londres

El pasado mes de mayo, Dua Lipa se coronó con suRadical Optimism, su tercer disco con el que nos regaló temas como Houdini o Training Season, que se han convertido en algunos de los lanzamientos más icónicos de la artista . Un disco que con ese título, hace un guiño al optimismo más radical. "Sentí que, incluso en mi último disco y en el nuevo, se trataba de aprender de cada experiencia, tomar todo como una lección o verlo como un regalo de alguna manera, ya sea bueno o malo" comentó en Variety.

Los detalles de su nuevo lanzamiento

No nos cabe duda de que Dua Lipa está elevando el pop al siguiente nivel. De hecho, así lo hará con el lanzamiento de su próximo disco el 6 de diciembre. Este nuevo proyecto se constituye como un proyecto desde el Royal Albert Hall de Londres, uno de los espacios más importantes del Reino Unido y por el que han pasado artistas como The Beatles, Lady Gaga, Nina Simone o One Direction.

Tal y como ha avanzado la cantante de Future Nostalgia en sus redes sociales, este espectáculo se emitirá en el canal británico itv el 8 de diciembre y estará disponible el 15 de diciembre en el canal estadounidense CBS. Entre los detalles que se pueden apreciar de este lanzamiento, vemos a la artista de Don't Star Now luciendo toda su destreza vocal acompañada de una inmensa orquesta, rodeada de miles de espectadores mientras interpreta Houdini o Anything For Love a piano.

La reacción de su público

Una noticia que llega como el regalo perfecto para sus fans, en una fecha más cercana a las navidades. "Estás preciosa", "te queremos muchísimo", "no puedo esperar para escuchar el álbum y comprar el vinilo y el CD", "increíble" son algunos de los comentarios con los que su público muestra el entusiasmo por este proyecto.

Medio año después de su 'Radical Optimism (Extended Versions)'

Este nuevo trabajo, llega casi seis meses después de que presentara Radical Optimism (Extended Versions), con el que prolonga los 11 temas de su álbum original.

Aunque hace 11 días, los fans de la cantante deOne Kiss pudieron disfrutar These Walls, canción original de su último trabajo discográfico y que ahora comparte en su colaboración con el artista belga Pierre de Maere, con el que hace aún más especial este tema con su fraseo en francés.