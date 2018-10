Dua Lipa desata la locura con su 'Kiss and Make Up' junto a las coreanas BLACKPINK

El nuevo tema de Dua Lipa junto al cuarteto coreano BLΛƆKPIИK o BLACKPINK ha revolucionado las redes sociales. ' Kiss and Make Up' es un tema bailable que cuenta con el exotismo del bilingüismo mezclado con el contraste de voces entre las chicas de BLACKPINK y el ronco sello personal de Dua.

Dua Lipa lanza el tema 'Kiss and Make Up' junto a las coreanas BLACKPINK / YouTube/Dua Lipa

'Kiss and Make Up' habla de un intento por salvar una relación, y construye el tema girando en torno al título de la canción y creciendo sobre a las adictivas voces femeninas de las cinco jóvenes. Todo un hitazo que suma ya más de 10 millones y medio de reproducciones en YouTube en tan solo un par de días.

Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie unen sus voces a la de Dua Lipa para este tema, que ya los fans esperaban desde el pasado 4 de septiembre, cuando Dua compartió una foto en la que aparecía con dos de las integrantes de BLACKPINK en el backstage de uno de sus conciertos de la gira asiática. Al poco de publicarse el tema, sus fans han enloquecido:

Claro que para otros, este 'Kiss and Make Up' no "es pa tanto", sobre todo después de la expectación que se había generado alrededor del lanzamiento:

El tema 'Kiss and Make Up' forma parte de la edición deluxe que la británica ha publicado de su primer álbum, y que lleva por título: Dua Lipa (Complete Edition). Una edición con 25 canciones, que incluye ocho temas nuevos, entre las que también encontramos 'Running', 'Want To', 'One Kiss' con Calvin Harris, 'No Lie' con Sean Paul, 'Scared To Be Lonely' con Martin Garrix y 'Electricity' junto a Silk City. ¡Toda una joya!