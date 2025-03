Dua Lipa y Jennie, de Blackpink, estrenan su colaboración 'Handlebars'

El primer disco en solitario de Jennie por fin ha visto la luz. Un momento muy esperado por los fans del kpop, que estaban deseando escuchar el debut en solitario de la integrante de la banda coreana BLACKPINK. Con un total de 15 canciones, Ruby cuenta con colaboraciones como Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, FKJ y Kali Uchis y... Dua Lipa.

Sí, la artista albano británica se ha unido a la coreana para hacer realidad el tema Handlebars, que habla de las emociones intensas y confusas que nacen cuando alguien está enamorado. La mezcla de voces suaves pero enérgicas crea una atmósfera sensual en un tema producido por Rob Risel.

"Este álbum tiene un gran significado, ya que cuenta mi historia como artista en solitario a través de mi propia voz y visión. Inspirado en la obra de Shakespeare 'As You Like It', recoge temas como el nacimiento, el amor, la fe y el cenit. La apertura de las cortinas del teatro simboliza el comienzo de un nuevo capítulo en mi carrera musical. Trabajar en este álbum ha sido un precioso proceso de crecimiento como artista y de encontrar mi verdadera voz", dice la artista en la nota de prensa que acompaña el disco.

Desde el debut de la joven con BLACKPINK en 2016, Jennie ha experimentado un ascenso tan importante como el del propio género en el que se movía el grupo.

Entre los hitos de BLACKPINK figura haberse convertido en el primer grupo femenino de k-pop en que actuó en Coachella, en el año 2019, o ser la primera banda femenina de Corea del Sur que alcanzar las primeras posiciones de algunas listas estadounidenses con su segundo álbum, Born Pink, en 2022.