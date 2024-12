Dua Lipa, Lady Gaga y Chappell Roan, protagonistas de un especial navideño de Carpool Karaoke

El clásico formato estadounidense de Carpool Karaoke se renueva, y James Corden cede su sitio a Zane Lowe, quien se pone al volante de estas divertidas entrevistas.

De hecho, esta nueva edición de Carpool Karaoke arranca con un especial navideño con las mejores invitadas: Lady Gaga, Chappel Roan y Dua Lipa se suben al famosísimo coche para entonar sus mejores versiones navideñas, y sus nuevos éxitos.

El especial se podrá ver primero en Apple TV, pero en 20 de diciembre estará disponible de forma abierta. En esta sorpresa de final de año, Gaga entona su Christmas Tree, pero también canta Disease por primera vez en un programa de televisión.

Poer su parte, Chappel Roan se lanza con Super Graphic Ultra Modern Girl, mientras dúa Lipa apuesta por los villancicos. Y todo ello en tres ciudades diferentes del mundo: Tokio, Los Ángeles y Missuri.

Un año muy navideño

Estas tres superestrellas se suman así a los especiales navideños, que este 2024 están teniendo un gran peso en la propuesta musical. Al margen de la reina de la Navidad, Mariah Carey, y su All I Want For Christmas is You de todos los años, artistas como Sabrina Carpenter y Beyoncé han conseguido hacerse un hueco en esta festividad con sus respectivos especiales navideños.

Mientras la cantante de Expresso tiene todo un formato en Netflix con esta temática, la intérprete de Single Ladies debuta en el partido navideño de la NFL con A Cowboy Carter Christmas.