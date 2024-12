Top 25 mayores estrellas del pop del siglo XXI, según 'Billboard'

Te interesa Katy Perry, de fabricar éxitos a pasar de puntillas en las listas a pesar de su empeño

Durante los últimos cuatro meses, Billboardha desvelado uno a uno cuáles son las 25 "mayores estrellas del pop del siglo XXI" con el objetivo de celebrar el primer cuarto de este siglo.

Para elaborar esta selección, la revista estadounidense especializada en música ha tenido en cuenta la importancia y relevancia de todos los artistas de alcance internacional, valorando sobre todo su impacto en la escena musical de Estados Unidos.

Los nombres que se han quedado fuera de la lista demuestran que los finalmente elegidos son artistas de una envergadura inmensa, cuya influencia perdura hasta nuestros días. Entre los "casi seleccionados", destacan Billie Eilish, Cardi B, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Kendrick Lamar, Lana del Rey, Maroon 5 o Post Malone, entre otros muchos cantantes de gran prestigio en la cultura pop y en la música rap.

25. Katy Perry

La intérprete de Roar lidera este ranking desde la parte baja de la tabla. "Nadie personificó la música pop a finales de los 2010 más que Perry, cuyo vertiginoso pico que define la época todavía arde tan brillante como fuegos artificiales en las mentes de los fans del pop. [...] Katy Perry también ayudó a definir el sonido y la apariencia de un período particularmente fértil y a menudo romantizado en la historia de la música pop", destaca la revista para justificar su relevancia en la música de este siglo.

24. Ed Sheeran

El siguiente en la lista es el multipremiado intérprete de éxitos como Shape of You, Perfect o Photograph. "Ed Sheeran ha trascendido todas las tendencias del pop, ha triunfado en una gran variedad de estilos y ha hecho de su voz un sonido familiar en todos los contextos de la música pop moderna. Sigue siendo enorme, y probablemente lo será durante mucho, mucho tiempo. No está mal para un tipo con una guitarra acústica y un pedal", narra la descripción de Billboard.

23. Bad Bunny

Algo polémica ha sido la inclusión del puertorriqueño y artista de reguetón Bad Bunny, ya que las redes sociales alegan que no debería situarse por encima de Katy Perry o Ed Sheeran. Sin embargo, Billboard justifica su presencia porque "Bad Bunny no solo se consolidó como uno de los creadores de éxitos más fiables del planeta y se convirtió en uno de los rostros y personalidades más reconocibles de la cultura pop en general, sino que además lo hizo sin hacer concesiones artísticas a nadie".

22. One Direction

Otro puesto lo ocupa la boyband nacida en The X Factor y formada por Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y Harry Styles. ¿La clave de su aparición en la lista? Fácil: su comunidad de seguidores. "Sus superfans, llamados Directioners, ayudaron a sus ídolos a alcanzar un éxito astronómico, cambiando para siempre la comunicación entre fans y las relaciones entre admiradores y artistas", destaca Billboard.

21. Lil Wayne

También forma parte de esta prestigiosa lista el mayor rapero de Nueva Orleans, Lil Wayne. "Sigue siendo una figura clave en la escena del rap, y es indiscutible que es uno de los artistas de hip-hop más influyentes de todos los tiempos. [...] Solo hay que mirar a todos los "Lil's" por ahí, raperos con parrillas en los dientes y tatuajes en la cara, luciendo rastas", destaca Billboard sobre su influencia estética.

20. Bruno Mars

El autor estadounidense de himnos como The Lazy Song, Just The Way You Are o When I Was Your Man ocupa el vigésimo puesto del top. "Al acumular éxitos y posiciones en las listas de pop y R&B a ambos lados del Atlántico, Mars estableció una base sólida para una de las carreras masculinas más impresionantes del pop en el siglo XXI", destaca la revista.

19. BTS

La mítica banda masculina de k-pop también entra en la lista de Billboard, que dice: "Cuando piensas en lo que se necesita para que un grupo se convierta en estrellas del pop, imagina tener siete talentos individuales que pueden hacerlo todo bien: cantar, rapear, bailar y acumular un amor y un fandom que incluso algunas de las estrellas del pop más grandes solo podrían soñar. Eso es lo que tienes con BTS".

18. The Weeknd

No son pocos los éxitos del canadiense que demuestran por qué merece formar parte de esta lista. Starboy, Blinding Lights o Save Your Tears son solo tres de ellos. "Hace una docena de años, nadie habría creído que la figura hedonista del alt-R&B conocida como The Weeknd se convertiría en uno de los artistas pop más premiados y duraderos del siglo XXI, dominando los estadios más grandes del mundo", señala Billboard.

17. Shakira

Billboard ha querido reconocer el gran hito que consiguió Shakira en los 2000, cuando en la industria apenas había artistas latinos que resaltaran, y los que había cantaban principalmente en inglés, como Jennifer Lopez. Solo nombres como Selena y Ricky Martin tuvieron un hueco en los 90 al cantar en su idioma. Pero la colombiana llegó pisando fuerte y consiguió combinar sus raíces con el pop, rompiendo así las barreras lingüísticas.

16. Jay-Z

El rapero estadounidense, 83 veces nominado en los Grammy, también entra en la lista. Billboard destaca su personalidad por encima de su fama: "A lo largo de sus tres décadas de carrera, Jay-Z nunca alcanzó el nivel comercial de algunos de sus contemporáneos, pero representaba el ideal platónico de lo que un rapero debía y podía ser".

15. Miley Cyrus

Billboard señala los cambios de peinado de la estadounidense como el punto común para entender su trayectoria e influencia: "De la peluca rubia que la hizo famosa a mediados de la década de 2000 [por Hannah Montana] al corte pixie decolorado que presentó al mundo a una Miley muy diferente en 2012 [por su álbum Bangerz]".

14. Justin Timberlake

El estadounidense se dio a conocer por formar parte de la boyband*NSYNC entre 1995 y 2002. El mismo año de su separación, Timberlake inició su carrera en solitario, la cual destaca a día de hoy por éxitos como Can't Stop The Feeling! o Mirrors. "Para la mayoría de los integrantes de boybands, el grupo es el principio y el fin de su historia de éxito. Timberlake logró ser la excepción a esta regla del pop al elegir el momento exacto para emprender su carrera en solitario", remarca la revista.

13. Nicki Minaj

"Oh my gosh, look at her butt" es uno de los versos más icónicos de la trinitense, conocida por éxitos del pop como Bang Bang o Tusa o la citada Anaconda. Billboard dice: "Minaj es, indudablemente, la MC [vocalista de rap] más fascinante de su generación; una combinación de ingenio agudo, tenacidad innegable, irresistible inclinación por lo provocador y controvertido y, para bien o para mal, un carisma inagotable".

12. Eminem

"Eminem, quien aparentemente pasó de ser un rapero de batallas en el underground a una superestrella omnipresente al final de su primera semana en MTV, alcanzó niveles de éxito comercial y exposición popular como solista que solo las estrellas icónicas de la época dorada del pop de los años 80 habían logrado antes", explica Billboard. Algunos de sus numerosos éxitos son Love The Way You Lie con Rihanna, Without Me o Lose Yourself.

11. Usher

El cantante y bailarín estadounidense roza los diez primeros puestos de la lista por su capacidad para cambiar "sin esfuerzo de baladista melódico a intérprete de temas de fiesta, abarcando todo el espectro emocional entre ambos extremos", según señala Billboard.

10. Adele

Canciones como Hello, Someone Like You, When We Were Young o Rolling in the Deep le han otorgado el título a 'la voz de las baladas'. Según Billboard, la clave de su éxito reside en "una voz increíblemente poderosa, una identidad artística de fuerza industrial, un sentido del humor sorprendentemente terrenal y, por supuesto, un puñado de canciones pop de cinco estrellas indudables".

9. Ariana Grande

Desde su papel como joven actriz en Victorious hasta su último éxito we can’t be friends (wait for your love), la estadounidense se ha consolidado como un icono pop. "Su estatus actual como un verdadero icono es menos un reflejo de la eficacia de los sistemas establecidos que promovieron su ascenso y más un testimonio de su talento perdurable y generacional", escribe la revista.

8. Justin Bieber

El canadiense ha pasado de ser el artista más amado y criticado al mismo tiempo tras debutar en 2007 a ser uno de los nombres inseparables de la música pop. Billboard le define como "un fenómeno del pop adolescente que desató un verdadero pandemonio entre los jóvenes fanáticos a finales de la década de 2010, y luego evolucionó junto a sus seguidores hasta alcanzar el estrellato en el pop adulto en la década siguiente". A sus espaldas carga éxitos como Sorry, Baby o Love Yourself.

7. Kanye West

El rapero estadounidense, también conocido recientemente como Ye, ocupa un puesto de honor en la lista por el impacto de su música y de su imagen a nivel mediático. "Desde hace 20 años, esta figura monocultural ha estado en los titulares semanalmente (a veces a diario, incluso cada hora) por prácticamente todas las razones posibles para un artista", dice la revista.

6. Britney Spears

La estadounidense roza los cinco primeros puestos de la lista gracias a himnos como ...Baby One More Time o Toxic y, por desgracia, por la polémica familiar sobre su tutela. "Al inicio del milenio, la reina adolescente capturó los corazones de millones con sus éxitos pop y, sin saberlo, estableció un modelo de negocio que perduraría durante décadas", explica Billboard.

5. Lady Gaga

Icónica, excéntrica y original. Así es la responsable de algunos de los mayores éxitos musicales de la década, como Bad Romance, Telephone, Alejandro o el más reciente Shallow. "Está la colección de sintetizadores electrizantes. Está el vídeo musical lleno de movimientos de baile hipnotizantes. Están las presentaciones en televisión [...]. Todo ello elevó el pop contemporáneo sin menospreciarlo ni alejarse demasiado de sus placeres más inmediatos", comenta la revista.

4. Drake

El autor del mítico verso "You used to call me on my cellphone" se convirtió "en el artista más grande de toda la era temprana del streamingy, sin duda, en el líder indiscutible del hip-hop cada vez que lanzaba algo", tal y como destaca Billboard. Así, Drake supera en la lista a otros raperos como Eminem o Kanye West.

3. Rihanna

La carismática artista de Barbados inaugura los tres primeros puestos del top. "Rihanna combina un tono vocal inconfundible, un oído casi infalible para los éxitos, un ojo para la moda audaz y futurista, y un rechazo total del arquetipo de modelo a seguir en favor de un alegre abrazo a la liberación sexual", dice la revista. Quién sabe qué puesto podría haber ocupado en la lista si hubiera estrenado música desde su último álbum de estudio, ANTI (2016).

2. Taylor Swift

La reina contemporánea de las eras musicales consigue un polémico segundo puesto que no convence a sus fans. Mientras, Billboard destaca a Taylor Swift como una gran revolución para el pop femenino: "Al rechazar las expectativas previas de la cultura de que las artistas femeninas fueran abiertamente sexis, maleables y geniales, fue capaz de doblegar la cultura a su voluntad con fuerza".

1. Beyoncé

Y el primer puesto en la lista pertenece a la artífice de himnos globales como Single Ladies (Put a Ring on It), a pesar de que Beyoncé perdió la encuesta realizada desde Europa FM entre ella (590 votos) y Taylor Swift (1072). "La grandeza de Beyoncé como estrella del pop es evidente a simple vista y merece una exploración exhaustiva por su inmensidad", expresa el medio.

Billboard hace un recorrido con la multitud de canciones destacadas de la cantante, que la posicionan la primera en la lista: No hay muchos hilos conductores obvios que unan Say My Name y Texas Hold 'Em; son de diferentes géneros y generaciones (obviamente), prácticamente sin colaboradores, temas o incluso técnicas de promoción superpuestas. Lo único que tienen en común -además, por supuesto, de su fantástico éxito comercial y su talento artístico de primer nivel- es la cantante que está detrás de ellas, una intérprete y creadora cuyo compromiso con la innovación, la evolución y la excelencia integral la han convertido en el estándar con el que se ha medido durante mucho tiempo a todas las demás estrellas del pop de este siglo".