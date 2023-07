Edurne, sobre ser famosa: "He llegado a pensar 'ya no quiero ser más conocida"

Edurne, sobre ser famosa: "He pensado 'ya no quiero ser más conocida" | Getty Images

Hace unas semanas que la artista madrileña ocupó todos los titulares por su reciente matrimonio con el futbolista David De Gea y solo han pasado unos días desde que la cantante, también conocida por formar parte del jurado del programa de talentos Got talent, ha lanzado su último single Mejores Momentos, en dúo con el vasco Noan.

A pesar de su activa presencia en la esfera pública por su trabajo como artista y su relación mediática, Edurne ha hecho —y hace— todo lo posible para regular lo que se sabe de su vida privada y mantener una buena relación con la prensa desde que salió del programa Operación Triunfo, que la vio nacer como cantante en 2005 y desvió su futuro como veterinaria hacia la industria.

Sobre ello se ha sincerado recientemente en una entrevista con El Mundo, donde ha hablado sobre la fama, cómo sobrellevarla, cómo la vivió a la salida del talent musical, la boda con su recién estrenado marido, De Gea, o la salud mental. Ese ha sido el tema que ha desencadenado que la artista hablara sobre ser famosa: aprender sobre salud mental para sobrellevar la fama.

"Es muy importante cuidar de la mente. Sobre todo, cuando estás así de expuesto", ha contado sobre sus inicios en la televisión. "Mi vida dio un giro de 180 grados. Me cambió la vida".

Sin embargo, lo gestionó bien. Y el secreto está en saber de quién rodearse. "Tengo la suerte de tener unos pilares importantísimos en mi vida, que son mi familia y amigos. Gente que siempre ha estado ahí apoyándome, incluso cuando pensaba 'no sé qué está pasando'".

La gente y la normalidad, la rutina, el contacto con la vida de antes: "Logré mantener los pies en la tierra porque me di cuenta de la importancia del trabajo y de seguir con una vida normal", ha confesado. "Yo sigo haciendo lo que siempre he hecho. Ir al cine, ir a comprar donde he ido toda la vida... Creo que por eso no he tenido crisis. He tenido mucha suerte, porque todo mi entorno me ha arropado muchísimo. Sobre todo, cuando me he sentido agobiada".

Eso no ha impedido que la artista haya atravesado momentos más críticos en los que sentir hartazgo con la vida pública. "He pensado 'ya no quiero ser más conocida'. ¿Y qué hago? Si no se puede. Pero creo que llevo bien todo lo que implica ser famosa. Porque recibo el cariño de la gente con mucho amor".

Ser famosa y dedicarse a lo que se dedica ha sido también el motivo del recibimiento de mucho cariño y oportunidades profesionales: "Me siento plena y feliz con todo lo que me pasa y me ha pasado estos años", ha reconocido.

La cantante mantiene un perfil bajo a la hora de compartir demasiados detalles de su vida privada.

El pasado 1 de julio, la también conocida como Edurnity se casó con el ya exportero del Manchester United David De Gea. Tras 12 años de consolidada relación y una hija en común de dos años de edad, la pareja se dio el "sí, quiero" en una boda celebrada en Menorca que fue protagonista en la prensa durante días.

Ese día, ella misma, junto con su marido, salieron a conversar con los medios. "No teníamos contemplado hacer declaraciones, porque para nosotros nuestra vida privada es personal. No somos de publicarla ni de compartirla. Solo compartimos pinceladas", ha admitido en la entrevista. "Salimos a hablar con los periodistas por el cariño que siempre nos han dado", ha argumentado.

Un aterrizaje en tirolina, muchos juegos, espuma y mucha, mucha música. Así fue el enlace de la pareja, sobre el que Edurne prefiere no dar más detalles. "No quiero compartir más sobre el tema, porque quiero que sea algo especial entre nosotros y nuestros invitados. Pero sí quiero que sepáis que estamos muy felices, súper contentos", aclaraba.