Elefantes: "Es importante apoyar a las radios que le dan voz a los músicos de nuestro país"

Presentado por Juanma Romero, la banda nos ha regalado un encuentro acústico muy íntimo en la terraza del hotel H10 Madison de Barcelona, donde el público ha tenido la oportunidad de preguntarles por su nuevo trabajo y planes de futuro, pero también ha podido disfrutar de su música en directo, con tres temas de su nuevo trabajo, interpretados en la hermosa desnudez del acústico más cercano.

GIRA 2018 DE LA PRIMERA LUZ DEL DÍA

Elefantes tiene un año repleto de citas dentro de esta gira 2018, que les ha llevado por las mejores plazas y festivales del país, presentando los temas de su octavo álbum: La Primera Luz del Día, entre los que encontramos Cada Vez o Mis Sueños, que los oyentes de Europa FM conocen ya perfectamente. [Puedes consultar aquí las próximas fechas de la Gira 2018]

La Primera Luz Del Día es un álbum rico en matices, con mensajes de calado y cuidada instrumentación, que desborda energía, dotado de "un carácter conceptual, que versa sobre las decisiones que tomamos a lo largo de las veinticuatro horas del día", en palabras de la propia banda.

La primera pregunta del público no se hizo esperar: "¿Qué tenéis preparado para celebrar los 25 años de carrera?". El grupo asegura que lleva tiempo dándole vueltas a una idea muy ambiciosa, algo muy especial, pero que aún no pueden desvelar los detalles: "será algo muy bonito, con amigos".

LA IMPORTANCIA DE LA RADIO PARA LA MÚSICA NACIONAL

Elefantes ha querido dedicar un momento del encuentro a recordar el papel de la radio como difusor de la música nacional, como medio para dar a conocer el trabajo de los artistas, no solo de fama internacional -a los que todo el mundo conoce-, sino a los grandes músicos y compositores españoles, cuyos temas han de sonar para poder ser puestos en relevancia. [a partir del min. 7:28]

En esta línea, hablamos con ellos de su primer single, Cada Vez, y cómo nuestros oyentes se la piden cada fin de semana a Juanma Romero en ¿Me Pones?, y cómo tararean su pegadizo estribillo: "La radio es importantísima para la música. Cuando vas a un concierto y tocas una canción que ha sonado en la radio, en seguida ves la reacción de la gente: la bailan, la cantan...", comenta Shuarma, que añade: "Creo que es muy importante apoyar a las radios que le dan voz a los músicos de nuestro país, que también hacen canciones maravillosas, y ayudar a promover la cultira de nuestra tierra. Es fantástico poner Rihanna, pero también me parece importante que suene IZAL, Ivá Ferreiro, Elefantes... creo que vosotros lo hacéis, y aprovecho el momento para agradecéroslo".

Y claro, Elefantes no podían dejarnos sin disfrutar de este gran tema, que Cada Vez nos gusta más... [a partir del min. 10:45]

Elefantes es un grupo eminentemente de directo, al que le gustan también los grandes festivales, como el Cruïlla o el Sonorama -donde podemos verles este año-, pero que disfrutan con los teatros y salas pequeñas, con menos artificios, aprovechando la acústica y viviendo la proximidad de la gente. Si te gusta Elefantes, ¡no dudes en consultar las fechas de su gira y buscar el hueco para disfrutar de su vibrante directo en una sala pequeña!

Juanma Romero también ha querido aprovechar la ocasión para preguntarles por cuál ha sido el lugar más extraño en el que han tocado. Entre la lista, encontramos puticubles, fiestas de cumpleaños, cárceles... Y sobre esta última y extraña ubicación, Shuarma nos ha contado una divertida anécdota de cuando fueron a tocar a la cárcer de la Trinitat, en la época en la que vestían con boas de plumas y llevaban las uñas pintadas: "No medimos a dónde íbamos", comienza diciendo Shuarma. ¡No te pierdas esta divertidísima anécdota! [a partir del minuto 21:15]

EL RETO: REPRESENTAR EN UN LIENZO 'MIS SUEÑOS'

Pero como no nos bastaba con disfrutar de su simpatía y su música, Juanma Romero ha querido retar a Shuarma. Aprovechando que el vocalista de Elefantes es un artista polifacético, que no solo compone, canta, y toca, sino que también pinta (y lo hace muy bien), el presentador de ¿Me Pones? ha querido desafiarle a representar en un lienzo el significado de uno de los temas de su nuevo trabajo. Por la fuerza de la onírica, el tema escogido es Mis Sueños, y Shuarma se ha comprometido a pintarlo durante el verano. Eso sí, ¡la broma le va a costar hasta la camiseta (literalmente) a Juanma! ¡Menudo momentazo! [a partir del min. 26:00]

¿Cumplirá Shuarma el reto y pintará el cuadro? Estad muy atentos a las redes sociales de Elefantes y las nuestras, ¡porque no dejaremos que se escabulla!