Ellie Goulding versiona 'Take me to the church' de Hozier

Ellie Goulding publica por sorpresa su propia versión del éxito de Hozier Take me to the church. La cantante que sigue arrasando con su canción para 50 Sombras de Grey Love me like you do , ha sabido adaptar a la perfección el tema del compositor irlandés.

Ellie Goulding está en lo más alto de las listas de ventas de medio planeta gracias a su canción para la banda sonora de 50 Sombras de Grey, Love me like you do; y de su colaboración con Calvin Harris en Outside.

Por si fuera poco ahora lanza por sorpresa una versión del éxito de Hozier Take me to the church que encaja a la perfección con el estilo de la cantante.