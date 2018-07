Ellie Goulding estrena videoclip para 'Love Me Like You Do'

Ellie Goulding, la cantante que lo está petando ahora con el tema Outside junto a Calvin Harris, acaba de estrenar nuevo videoclip para su single Love Me Like You Do, que es el tema principal de la esperada película 50 Sombras de Grey . ¡No te lo pierdas!

Ellie Goulding estrena 'Love Me Like You Do", tema principal de 50 Sombras de Grey / europafm.com

Ellie Goulding ha empezado el 2015 con más fuerza que nunca. La cantante británica está ultimando los detalles de su próximo disco, está petándolo por todas partes con el tema Outside en el que colabora con Calvin Harris y acaba de lanzar su nuevo videoclip para Love Me Like You Do.

Love Me Like You Do es una balada inconfundible de Ellie Goulding que formará parte de la banda sonora de 50 Sombras de Grey, que es la adaptación cinematográfica de la exitosa novela de E.L. James y que se estrenará el próximo 13 de febrero.

El tema estará disponible en las plataformas digitales a partir del 15 de febrero, pero mientras tanto puedes ver su nuevo videoclip justo antes de la llegada del estreno. ¿Qué te parece?