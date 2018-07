Emeli Sandé relanza 'Next to me' junto a Alejandro Sanz

Next to me es una de las mejores canciones de Our Version Of Evens , el exitoso álbum de debut de Emeli Sandé. Y ahora la británica ha relanzado el tema con la colaboración de Alejandro Sanz, un sorprendente dueto que le da otro estilo a la canción.

Emeli Sandé y Alejandro Sanz a dúo en 'Next to me' / europafm.com

A la espera del nuevo single de Emeli Sandé, la ganadora de tres Premios Brit estrena una nueva versión 'spanglish' de su famoso Next to me junto a Alejandro Sanz. Esta colaboración servirá a la artista británica promocionar su música en nuestro país al igual que hizo en Estados Unidos con su dueto junto a Kendrick Lamar.

Desde que editó su álbum de debut Our Version of Events en febrero 2012, Emeli Sandé se ha convertido en la artista emergente con mayor proyección del momento. Con más de dos millones de copias vendidas sólo en Gran Bretaña y tres millones en todo el mundo, Emeli Sandé ha batido el récord de permanencia en el número 1 en el Reino Unido que hasta ahora tenían los Beatles.

Next to me junto a Alejandro Sanz se pondrá a la venta en exclusiva durante tan sólo una semana a partir del 23 de julio.