Los Brit Awards son uno de los premios musicales más codiciados. Conocidos por reunir a un gran abanico de estrellas de la música británica, también nos han dejado imágenes de nuestras celebrities derrochando belleza por la alfombra roja y algún que otro momentazo.

La cantante de soul Emeli Sandé, ganadora del año pasado, recibió el galardón a la mejor solista femenina. Una noche muy especial para esta escocesa que también recibió el premio al mejor álbum por su primer disco, Our Version of Events. Como mejor grupo y suponiendo una gran decepción para los chicos de One Direction, fueron premiados los Mumford & Sons y la estatuilla del mejor espectáculo en vivo fue a parar a las manos de Coldplay.

Adele fue la gran ausente de la gala. Premiada con el mejor single del año por su canción Skyfall en la peli de James Bond, no estuvo en la ceremonia de entrega ya que se encuentra ensayando para los Oscar. Además de los premiados, también pudimos ver durante la ceremonia las actuaciones de algunos ‘sexy boys’ como Justin Timberlake y Robbie Williams. También pudimos ver como asistentes a los papis de la fallecida Amy Winehouse. Mitch decidió rendirle homenaje a su hija enseñando su chaleco estampado con una foto de la misma.

GANADORES DE LOS BRIT AWARDS 2013:

Álbum británico: Emeli Sandé - Our Version of Events

Artista revelación: Ben Howard

Artista femenina: Emeli Sandé

Artista masculino: Ben Howard

Grupo: Mumford & Sons

Mejor directo: Coldplay

Éxito global: One Direction

Productor británico: Paul Epworth

Single: Adele - Skyfall

Premio especial: War Child

Premio de la crítica: Tom Odell

Artista femenina internacional: Lana del Rey

Grupo internacional: The Black Keys

Artista masculino internacional: Frank Ocean

ACTUACIONES:

One Direction - One way or another (Teenage kiks)

Taylor Swift - I knew you were trouble

Robbie Williams - Candy

Justin Timberlake - Mirrors

Emeli Sandé - Clown y Next to me

Muse - Supremacy

James Arthur - Impossible

Ben Howard - Only love

Mumford & Sons - I will wait

Jesse Ware - Running