Eminem, Taylor Swift, Macklemore y Ryan Lewis entre los ganadores de los Youtube Music Awards

La primera gala de los premios musicales del gigante Youtube se celebraron este domingo en Nueva York con el fin de premiar a los grandes talentos del panorama musical actual más vistos y seguidos en la plataforma de vídeos Youtube. Eminem (Mejor Artista del Año) y el grupo de chicas coreano Girl’s Generation (Vídeo del Año) fueron los vencedores de los premios frente a grandes artistas como Rihanna, Miley Cyrus o Katy Perry.

La sorpresa de la gala fue el premio a Girl’s Generation por I Got A Boy como vídeo del año, frente a Lady Gaga, Justin Bieber o One Direction. LaRespuesta del Año fue para Lindsey Stirling & Pentatonix por Radioactive mientras que el Fenómeno del Año se lo llevó Taylor Swift. Macklemore y Ryan Lewis fueron los Artistas Revelación y el Premio Innovación fue para DeStorm con See Me Standing.

Destacaron las actuaciones del grupo canadiense, Arcade Fire, encargados de abrir la gala con su tema Afterlife y la de Lady Gaga, que vestida con una gorra de béisbol y camisa oscura, interpretó a piano el nuevo sencillo, Dope del álbum ARTPOP.

La gala, retransmitida en directo por Youtube en Internet, fue presentada por el actor Jasón Shwartzman y el músico y comediante Reggie Watts. Los ganadores de los seis premios los decidía el público mediante votaciones en las redes sociales facebook, twitter y google +. El galardonado rapero de Detroit fue el artista en cerrar la gala con el tema Rap God.