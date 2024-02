Una emocionada Nicki Nicole vuelve a los escenarios tras romper con Peso Pluma

Nicki Nicole ha protagonizado, muy a su pesar, una de las rupturas más sonadas de los últimos años en la música urbana. La intérprete argentina acaparó todas las miradas después de que se publicaran vídeos de su pareja, el cantante mexicano Peso Pluma, acompañado de otra mujer en un casino de Las Vegas tras la celebración de la Super Bowl.

Las redes sociales rápidamente se hicieron eco de la supuesta infidelidad de la que estaba siendo víctima la autora de NO voy a llorar :’) y su respuesta no se hizo esperar.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribía en su perfil de Instagram, dando por finalizada su relación con Peso Pluma.

Su concierto en el Forum Majadas de Guatemala estaba marcado en rojo en el calendario de los seguidores de Nicole Denise Cucco, nombre real de la artista, que no ha escatimado en elogios hacia sus fans.

“Es muy importante para mí que estén aquí esta noche. Saben que además de artistas y que tengamos que trabajar, somos personas y sentimos cosas. Que estén hoy aquí es un gran apoyo para mí, de verdad”, ha expresado una visiblemente emocionada Nicki Nicole a todos los asistentes a su espectáculo.

Bien arropada por el público guatemalteco, la rosarina hizo gala de su profesionalidad y lo dio todo sobre el escenario. “Pagaron su entrada y les tengo que dar el show que se merecen y eso es lo que va a suceder. Gracias inmensas”, ha rematado.

Sorpresa para muchos

Apenas se conoce cómo se ha desarrollado esta ruptura más allá del mensaje en Instagram de la argentina, puesto que Peso Pluma ha decidido no hacer declaraciones al respecto en ningún medio de comunicación.

Hay quien ve algunas muestras de arrepentimiento en la letra de A tu manera, el último single del cantante de corridos tumbados, lanzado apenas unos días después de que la supuesta infidelidad se hiciese pública.

“Me duele no poderte ver. / Si no te tengo aquí me vas a enloquecer”, son algunos de los mensajes que se pueden escuchar en la canción.

Muchos seguidores de los cantantes se han mostrado sorprendidos ante la sucesión de los hechos, ya que en las últimas apariciones públicas se podía observar cómo se profesaban muestras de cariño en cada momento.

Queda por ver cómo evoluciona este adiós y si estos sentimientos siguen sirviendo de inspiración para nuevas canciones.