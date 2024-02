"Ahí no me quedo": Nicki Nicole se muestra tajante tras ver en redes el vídeo de Peso Pluma paseando con otra

Se les rompió el amor y no fue, precisamente, de tanto usarlo. Porque menos de cuatro meses después de confirmar su relación, Peso Pluma y Nicki Nicole parecen estar viviendo una crisis con poca o nula solución.

El asunto viene porque el cantante mexicano ha sido pillado en un casino de Las Vegas junto a otra mujer, a quien agarra de la mano mientras pasean y con quien comparte gestos claramente cómplices.

La respuesta de Nicki Nicole al vídeo de Peso Pluma

Las imágenes se grabaron este domingo 11 de febrero después del partido de la Super Bowl e, inmediatamente después, empezaron a circular en redes. Las consecuencias no tardaron en llegar.

Nicki Nicole eliminó rápido el rastro de Peso Pluma en su perfil de Instagram y este mismo martes decidió emitir un comunicado en Instagram Stories expresando su opinión sobre lo sucedido.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".

Aunque ya no queda ninguna foto de sus días felices en la cuenta de Nicki Nicole, sí las hay (por ahora) en la de Peso Pluma, quien conserva en su perfil social todas las fotos compartidas desde el anuncio oficial de la relación.

¿Qué se sabe de la relación de Peso Pluma y Nicki Nicole?

Peso Pluma y Nicki Nicole se conocieron a principios de 2023 cuando grabaron juntos la canción Por las noches. En ese momento, la cantante era pareja de Trueno, de quien se separó a mediados de 2023 tras dos años juntos y un anuncio de compromiso.

La relación terminó y en septiembre de 2023 empezaron los rumores sobre un posible noviazgo con Peso Pluma, con quien había sido fotografiada paseando por Francia.

Los dos cantantes ignoraron los titulares y no oficializaron su romance hasta dos meses después. El 2 de noviembre de 2023 la cantante invitó a su chico al concierto en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

El show marcó un antes y un después porque, a partir de ahí, decidieron no esconderse e incluso llegaron a besarse en el concierto del 4 de noviembre en Monterrey.

Todo marchaba viento en popa pero un giro de guion parece haber puesto fin a la pareja. Ahora toca esperar a la confirmación o, quién sabe, a la una nueva sesión de Nicki Nicole y Bizarrap.