El entrañable momento en el concierto de Harry Styles en Madrid que se ha hecho viral en redes sociales

La espera ha sido larga, pero sin lugar a dudas, ha merecido la pena. Todavía no nos hemos recuperado de esa resaca musical y emocional que nos ha dejado Harry Styles al pasar con su Love On Tour por el Wizink Center de Madrid.

Este lugar emblemático de la capital para la música en directo se llenó en una noche llena de emoción y de mucho, mucho amor.

Como ya nos tiene acostumbrados, el intérprete de As It Was no solo le robó el corazón a todos los asistentes, también dejó emotivos momentos para el recuerdo. Incluso hubo una pedida de mano que, como era de esperar, se ha hecho viral en redes sociales.

Propuesta de matrimonio en el concierto de Harry Styles

"El mejor momento de mi vida en el mejor concierto de mi vida". Con estas palabras, la protagonista de esta historia de amor, Carla Martín, ha compartido en su cuenta personal de Instagram este momento tan emotivo.

Y, por si fuera poco, la canción Love Of My Life puso el broche de oro a esta pedida de mano. La joven ha descrito el momento como "increíble" y ha gritado a los cuatro vientos su amor incondicional por su prometido y futuro marido: "Aún no me creo nada. Te quiero muchísimo".

No hay duda de que una imagen vale más que mil palabras y no hay nada más emocionante que asistir al concierto de tu artista favorito, acompañado del amor de tu vida, y que se haga realidad tu deseo de compartir toda una vida con esa persona especial.

Carla Martín ha agradecido públicamente todas las felicitaciones y mensajes bonitos que ha recibido: "A toda la gente que nos grabó, se alegró y se emocionó decirles que son increíbles y que hicieron el momento más mágico. ¡Les quiero!", ha añadido la joven.

No obstante, no es la primera vez que este artista icónico pone la voz cantante a momentos tan emotivos como este.

La sorpresa de Harry Styles en su concierto de Lisboa

Que el amor de tu vida te lleve al altar y te pida la mano en pleno concierto de una estrella como Harry Styles es un fantasía con la que muchos y muchas hemos soñado. No obstante, a veces, cuando deseas algo con todas tus fuerzas, puede incluso hacerse realidad.

Y si no, que se lo digan al artista que en un mismo fin de semana se ha encargado de poner la banda sonora a dos pedidas de mano.

A las pocas horas de vivir una propuesta matrimonial en el Wizink Center, Harry Styles hacía doblete al presenciar una segunda pedida de mano en Lisboa, en esta ocasión mientras cantaba Can´t Help Falling In Love.

Entre las reacciones de los seguidores se entrelazaban todo tipo de mensajes de admiración:

"Si no me piden matrimonio en un concierto de Harry con 'Love Of My Life' de fondo, no quiero nada", "estoy llorando sin conoceros. ¡Qué bonito!" o que "no me puedo creer que te haya encontrado. Soy la chica que estaba a tu lado. ¡Enhorabuena a los dos!".

Lo cierto es que si hay algún sueño que cualquier fan de Harry Styles quiere cumplir, es este.

Harry Styles recibió una visita muy especial

Aunque fueron más que suficientes las sorpresas que Harry Styles recibió de su público en la capital española, todavía queda una más por mencionar.

No obstante, lejos de tratarse de otra pedida de mano, esta vez se tiene que ver con nada más y nada menos que con la realeza. Hablamos de la reina Letizia que, junto a la Princesa Leonor y a la Infanta Sofía, acudió este viernes 29 de julio al Wizink Center para presenciar el show del cantante británico.

Junto a ellas iban también unas amigas de las niñas. Según ha informado La Semana, varios miembros del servicio de seguridad de La Casa Real se trasladaron al recinto para tomar todas las medidas que fuesen necesarias.

Doña Letizia, Leonor y Sofía, así como las amigas con las que fueron, disfrutaron del concierto desde una zona VIP a la derecha del escenario, con otros invitados y con su equipo de seguridad.

Además, según ha informado el citado medio, minutos antes de comenzar el espectáculo, el grupo acudió al camerino de Harry Styles para saludarle. Posteriormente, se desplazaron a una sala anexa a tomar un refresco antes de comenzar el concierto.