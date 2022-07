Harry Styles, lleno histórico en el Wizink en su única fecha en España

Harry Styles mueve masas. Solo hay que ver las imágenes de sus shows, donde miles de personas acuden a verle cantar, otras miles lo esperan fuera, y millones de personas siguen su carrera.

La noche del viernes 29 de julio de 2022 ha sido la única fecha en la que el Love on Tour ha hecho una parada en España, en concreto en el Wizink Center de Madrid, logrando completar el aforo con creces: 14.500 personas, toda una locura, que hasta el mismísimo estadio ha compartido.

Una de sus fans ha compartido por Twitter el tracklist del concierto en Madrid, donde se puede ver que Harry ha metido canciones de sus últimos álbumes y que, en el último momento, decidió prescindir de su tema Fine Line.

Enfundado en un dos piezas amarillo, rosa, verde, naranja y blanco, con estampados a rayas y zigzag, Harry ha deleitado a sus fans con temas como Music for a sushi restaurant, Sign of the times o Kiwi.

El cantante, que se dio a conocer a través de la boyband One Direction, ha querido recordar sus orígenes, y no se ha olvidado de cantar uno de los temas de la banda que le llevó a la fama, además de ser uno de los más conocidos de la formación: What makes you beautiful.

El intérprete de As it was se ha preocupado por aprender una bonita frase en castellano para dedicársela a todos sus fanes españoles en su único show en Madrid.

La cara B del concierto

El concierto fue magnífico, lo que parece que no lo fue tanto es la organización. Muchos de los fans de Harry Styles pagaron entradas por zonas en las que la visibilidad era prácticamente nula, y no han dudado en manifestar su descontento por Twitter.

Algunos usuarios de Twitter han saltado en la defensa de Harry Styles, alegando que no es culpa suya, sino de la empresa organizadora, mientras que otros señalaban que a la hora de comprar la entrada se advertía de la visibilidad reducida (y por ellos las entradas eran más baratas). Sin embargo otros fans que han acudido a otros conciertos en la gira por Europa han publicado que en esos shows sucedió lo mismo, culpando a los encargados de la organización del evento.