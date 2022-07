La divertida reacción de una guardia de seguridad durante el concierto de Harry Styles en México

Harry Styles está haciendo historia. El británico de 28 años está llevando su Love On Tour de punta a punta, consiguiendo que nada más y nada menos que 32 ciudades del mundo canten al unísonos sus temas, especialmente aquellos pertenecientes a su último álbum de estudio Harry's House.

Pero si por algo está destacando su gira, además de por el increíble nivel musical, la llamativa moda de Harry y la energía que se desprende en todo momento, es por la cantidad de momentazos que se están volviendo virales en redes sociales.

En esta ocasión, el centro de atención ha sido ocupado por una guardia de seguridad que, además de hacer su trabajo de manera impecable, cantó a viva voz y disfrutó del concierto de Harry en México como nadie.

No obstante, el punto álgido de la noche llegó en el momento en que el intérprete de As It Was se acercó a la mujer para saludarle. ¿El resultado? Mucha emoción, lloros y algún que otro baile disimulado.

No obstante, su Love On Tour todavía va a dar mucho de qué hablar, dejando innumerables momentos destacados y millones de voces áfonas. ¿Su próximo parada? Madrid, el 29 de julio.

El único concierto de Harry Styles en España

El viernes 29 de julio Harry Styles trae a Madrid el Love On Tour y la expectación es máxima.

Se trata del único concierto en España del cantante, que después de recalar en la capital cerrará en Lisboa el tour europeo para continuar en el continente americano y rematar, allá por marzo de 2023, en Australia y Nueva Zelanda

Y, por si fuera poco, la emoción del artista se acentuará en septiembre, ya que, a la vuelta del verano, se espera el lanzamiento de No te preocupes, querida, la película en la que conoció y se enamoró de Wilde.

Estreno que por cierto, le tendrá a caballo entre Nueva York y Austin, Texas. Ahora bien, ¿qué encontrarán sus seguidores en su concierto español?

Adrenalina pura

Por lo que hemos podido ver en anteriores conciertos y también en sus redes sociales, el show de Harry Styles en Madrid será una sacudida de energía sobre el escenario.

Con un aforo de 15.000 personas que con toda probabilidad estará completo, el WiZink Center verá saltar, correr, cantar y bailar a un Styles pletórico, lleno de felicidad y de orgullo y dejándose la piel por todos aquellos que lo consideran su referente y un icono del pop.

Su colección de monos setenteros

Además de ser uno de los cantantes más exitosos del momento, Styles está considerado todo un icono de la moda. Los monos ajustados se han convertido prácticamente en un símbolo de su Love On Tour, por lo que es más que probable que luzca uno de ellos el viernes.

De entre todos sus conjuntos hay uno que ha dado mucho de qué hablar.

Se trata del modelo Tiburón de la colección primavera-verano de Palomo Spain: lo llevó en el Capital’s Summertime Ball de London el pasado mes de junio y el propio diseñador lo subió a su cuenta de Instagram.

Una tracklist de lujo

Harry traerá a Madrid una lista de nada más y nada menos que 20 canciones. Por supuesto, no faltará As It Was, el tema que más está sonando por todo el mundo.

Late Night Talking, cuyo videoclip rodó en pijama el pasado febrero frente a Buckingham Palace, tampoco caerá en el olvido. Y, evidentemente, What Makes You Beautiful se encargará de endulzar la velada, pues se trata del single con el que debutó junto a su exgrupo, One Direction.

Un llamativo juego de luces y sonidos y los maravillosos Wolf Alice como teloneros, completarán la experiencia que solo tendrán la oportunidad de disfrutar unos miles de espectadores.