"Esa noche solo le cantaba a la persona para quien la escribí": Miley Cyrus comparte el vídeo de la primera vez que cantó 'End of The World'

El éxito de End of The World , el single oficial de Something Beautiful . ha animado a Miley Cyrus a publicar en sus redes el vídeo de la primera vez que interpretó el tema en un evento privado . "El secreto de una canción antes de su lanzamiento", escribe la cantante sobre esta actuación de 2024.

Miley Cyrus no para de cosechar éxitos con End Of The World, el primer single de su próximo disco, Something Beautiful, que acumula más de un millón de reproducciones en YouTube desde su lanzamiento.

La cantante se muestra asombrada y feliz con la buena acogida de esta canción, incluida en el álbum que verá la luz el 30 de mayo, y para celebrarlo ha decidido regalar a sus seguidores un momento de máxima intimidad para la canción: la primera vez que la cantó en un evento privado.

"Este momento en el Château Marmont no era para compartir, era solo para los que estábamos en la sala", escribe la cantante al publicar en redes el vídeo de la actuación. "Agradezco que el equipo de David Letterman haya grabado esta interpretación de End Of The World. El secreto de una canción antes de su lanzamiento es un momento sagrado. Me siento honrada de que hoy la publiquemos, con la esperanza de traer algo de alegría", añade Cyrus, que hizo esta presentación durante la grabación del programa No necesitan presentación con David Letterman de Netflix.

Fue una actuación muy especial porque fue solo para los presentes, sin pretensión de que saliese a la luz, Miley Cyrus se la cantó únicamente a la persona para quien la escribió: "Mi musa, mi mamá".

El significado de 'End Of The World' de Miley Cyrus

La canción End of the World habla de vivir intensamente el presente ante la incertidumbre del futuro y refleja a la perfección el espíritu joven y libre de la cantante.

Miley Cyrus nos anima a no estresarnos y dejar los agobios a un lado: la vida es demasiado corta para preocuparse por lo que vendrá.

La canción invita a bailar y liberarse, experimentar al máximo sin restricciones y menciona lugares icónicos como Malibu y París que simbolizan belleza y aventura. El mundo es un lugar para explorar y disfrutar.