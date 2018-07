Escucha 'Adventure of a lifetime', el primer single del nuevo disco de Coldplay

Coldplay regresa con nuevo disco, A Head Full Of Dreams , en el que colaboran artistas de la talla de Beyoncé , Noel Gallagher , Tove Lo o Merry Clayton . El séptimo disco de la banda, que se publicará el 4 de diciembre, se presenta con Adventure of a lifetime . ¡Escúchala!

Coldplay, la banda británica de mayor éxito de la última década, ha anunciado hoy la publicación de su séptimo álbum de estudio A Head Full Of Dreams el próximo 4 de diciembre. El primer single Adventure Of A Lifetime se estrena hoy en las radios de todo el mundo y ya está disponible en todas las plataformas digitales de descarga y streaming.

A Head Full Of Dreams ha sido grabado en Malibú, Los Angeles y Londres, y producido por el dúo noruego Stargate junto al habitual colaborador de la banda Rik Simpson. A Head Full Of Dreams incluye más colaboradores que cualquier álbum anterior de Coldplay , con Beyoncé, Noel Gallagher, Tove Lo o Merry Clayton entre los nombres que aparecen a lo largo de los 11 temas que contiene el álbum (12 si se tiene en cuenta el tesoro enterrado del tema oculto X Marks The Spot).

A Head Full Of Dreams es el gran regreso de la banda tras el intimista y emotivo Ghost Stories, y tendrá gira mundial de presentación. Totalmente revitalizados, Coldplay han hecho un álbum que rebosa energía, color y grandes momentos que afirman la vida, como el exuberante primer single Adventure Of A Lifetime o el poderoso Hymn For The Weekend.

TRACKLIST

1. A Head Full Of Dreams

2. Birds

3. Hymn For The Weekend

4. Everglow

5. Adventure Of A Lifetime

6. Fun

7. Kaleidoscope

8. Army Of One

9. Amazing Day

10. Colour Spectrum

11. Up&Up