Escucha dos canciones nuevas de Adele: 'You'll never see me again' y 'Never gonna leave you'

A la espera del nuevo disco de Adele, se han lanzado a la red dos canciones inéditas de la artista. Ya puedes escuchar You'll never see me again y Never gonna leave you aunque no formarán parte de 25 .

Adele sigue trabajando en su próximo álbum, al que muy probablemente titule 25 siguiendo la línea de sus discos anteriores, y para el que de momento no hay fecha de publicación confirmada.

Además, la británica es una de las candidatas para sustituir a Celine Dion en su show de Las Vegas.

Y entre tanta incertidumbre se han filtrado dos temas inéditos de Adele: You'll never see me again y Never gonna leave you. Aunque no se ha confirmado nada, todo apunta a que estás canciones no formarán parte del disco nuevo de la cantante sino que se trata de dos descartes de 21 ya que ambas concuerdan bastante con la temática de este disco.